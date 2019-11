Bombegruppen er ferdig - siktede fremstilles for varetektsfengsling fredag

Onsdag ble en mann i Sola for andre gang på vel et halvt år pågrepet etter funn av eksplosiver i boligen der han bor. Nasjonale beredskapsressurser ved bombetjenesten er nå ferdige med å undersøke boligen for gjenstander. jenstandene.