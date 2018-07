Engelske fengsler gir fangene telefoner

Den engelske regjeringen har erklært å bruke 30 millioner britiske pund (320 mill. NOK) på å forbedre sikkerhet og trygghet i britiske fengsler.

En av komponentene som inngår i planen er å installere telefoner i cellene. Telefonplanen er allerede i gang i 20 engelske fengsler, og vil bli videre utvidet til 20 flere over de neste to årene.

Dette vil si at fangene kan ringe når som helst. Likevel vil alle samtaler fortsatt bli tatt opp, og alle kontakter må være på en godkjent liste.

Har du lest disse?

Hvorfor gi fanger telefon?

Grunnen til at regjeringen valgte å finansiere dette, er å redusere vold som oppstår i telefonkøer, og behov for ulovlige mobiltelefoner som blir smuglet inn.

Forslaget ble basert på en rapport av konservative Lord Michael Farmer fra 2017, som konkluderte med at positive familierelasjoner var ’uunnværlige’ for regjeringens planer om fengselsreform.

Johannessen, Sara

Å sikre at fanger opprettholder bånd med slektninger under oppholdet blir også sett som en viktig faktor for å forebygge videre kriminell aktivitet etter løslatelse.

En av institusjonene som har tatt del i forsøket har mottatt ros for å redusere vold og å fremme positive relasjoner mellom fanger og ansatte. Fengselet, som ligger i Liverpool-området, lar også fangene bruke egne klær, og har egne TV-er og kjeler for å koke vann i cellene.

Les også:

Hva vil skje her hjemme?

Norske fengsler har i årevis mottatt internasjonal hyllest for rehabilitering av innsatte, og å vise en positiv innstilling for å forbedre forhold i fengslene.

Leif Magne Viste, fengselsleder for Åna fengsel, sier likevel at det er liten sannsynlighet for at en lignende endring vil innføres i Rogaland eller andre deler av Norge i nærmeste framtid.

– Det ser jeg ikke for meg, sier han.

– At man skal få telefoner i cellene er en ukjent problemstilling for meg, og har aldri vært en diskusjon i den norske kriminalomsorgen. Jeg har ikke satt meg spesielt inn i saken, men har ikke mye annet å kommentere for øyeblikket.