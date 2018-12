Meldingen kom klokken 20.41: Røyk driver mot Oljemuseet som følge av brannen i Geoparken. Røyken kan være helsefarlig, advarer politiet.

Brannvesenet advarer også, røyken er svart og kraftig, alle bør holde vindu og dører lukket i området, heter det i en melding.

Klokken 21 er brannen slukket, men det kommer fortsatt noe røyk fra konstruksjonen som brant.

Det vil bli satt opp sperringer rundt brannstedet.

– Det er fare for at giftig gass kan sive ut i noen dager fremover. Brannvesenet arbeider med metoder for sikring, opplyser operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt.

Det var en sivil politibetjent i området som først oppdaget brannen og varslet nødetatene. Det var da en mindre brann i et hjørne.

Da brannvesenet kom, var det full fyr.

– Brann i glassfiber og vind er svært gode forhold for spredning. Heldigvis fikk brannvesenet slukket brannen rimelig raskt, opplyser Kjetil Østrått, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Noen vitner har fortalt at de hørte et smell i forkant av brannen. Politiet er fortsatt interessert i tips på telefon 02800.

Fredrik Refvem