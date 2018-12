Bussene vil ikke kjøre på ny vei

– Det stemmer at bussene ikke vil kjøre på den nye Gamleveien. Vi opplever at det er for dårlig framkommelighet med fem opphøyde gangfelt og fem bussputer på en strekning på 750 meter, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus til Aftenbladet.

Tirsdag klippet ordføreren i Stavanger snoren for den nye Gamleveien.

– I flere år har beboere, bydelspolitikere og skolen kjempet for bedre trafikkforhold i Gamleveien her på Hinna. Det har vært utfordrende for gående og syklende å bruke og krysse veien. Mange ble glade da dette byggeprosjektet startet opp i 2016. Jeg er glad for at folk nå kan ferdes trygt i området, sa ordfører Christine Sagen Helgø i sin åpningstale.

40 millioner

Problemet er at kommunen har glemt å ta nok hensyn til bussene, ifølge Kolumbus. Mens arbeidet med Gamleveien har pågått de to siste årene har bussene kjørt Hinnasvingene, og det vil de fortsette med inntil videre.

– Det er veldig ubehagelig å ha så mange tiltak på en så kort strekning, og det å ha så mange hinder i veien for bussene gjør ikke framkommeligheten god for de så ønsker å ta bussen, sier Skundberg.

Gamleveien er blitt utvidet til 6,5 meter og har fått nye gatelys, fem opphøyde gangfelt, fem bussputer og fortau på begge sider. Kommunen har også brukt byggeperioden til å skifte vann- og avløpsrør, legge ned rør for transport av fjernvarme og legge el- og telekabler. Totalt har arbeidet kostet 40 millioner kroner, hvorav 30 millioner er statlige midler fra Bymiljøpakken.

Dialog om løsning

I byggeperioden har store deler av den 750 meter lange strekningen, fra Hinnakrossen til Vaulenveien, vært stengt. På sikt skal mesteparten av bussene over på den nye bussveien, men planen var at bussene skulle tilbake i Gamleveien fram til den er klar. Nå er det usikkert hva som vil skje.

– Vi er i dialog med Statens vegvesen og samferdselsavdelingen i fylket om dette, og jeg er sikker på at dette blir løst på en god måte, sier Skundberg.

Prosjektleder Rolf Østfjells i Stavanger kommune bekrefter også at de er i dialog med Kolumbus og håper å finne en løsning.

\– Vi har bygd denne veien etter de planene som er vedtatt og har fulgt Statens vegvesen sine retningslinjer. Den er også skolevei, og vi kan ikke fire på trafikksikkerheten, sier prosjektleder Rolf Østfjells i Stavanger kommune.

Samtidig ønsker kommunen at bussene skal gå i Gamleveien.

– Vi vil at bussene skal gå der de gikk tidligere og må finne ut hvordan det kan fungere. Tidligere var det et problem når to busser skulle passere hverandre. Det har vi gjort noe med, og nå er det god plass, sier Østfjells.

– Burde dere hatt dialog med Kolumbus på et tidligere tidspunkt for å avdekke problemet med framkommeligheten for bussene?

– Det kan være at vi burde hatt bedre dialog med Kolumbus. Nå var det mest fokus på å få veien brei nok til at to busser kan passere, sier Østfjells.

I tillegg har kommunen vært opptatt av trafikksikkerheten for myke trafikanter. I tillegg til fem opphøyde gangfelt er det også bygget skikkelig fortau på begge sider av veien på henholdsvis 2,5 og 2 meter. Tidligere var det bare et smalt fortau på den ene siden.

– Det er blitt mye tryggere å gå og sykle for myke trafikanter. Det som er synd er at vi ikke har fått bygget et skikkelig sykkelfelt, men det ble for vanskelig med mange kryssende tverrveier, sier Østfjells.