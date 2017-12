Fire personer skadet i slagsmål med kniv og slagvåpen på Randaberg

Klokken 22.30 onsdag kveld rykket flere politipatruljer og ambulanser ut til Dalveien på Randaberg like ved Kiwi-butikken.

– Det kom flere meldinger inn til politiet om et har vært et større slagsmål og at det ble brukt kniv og slagvåpen. Politiet var relativt raskt på stedet. Vi har kontroll nå og prøver å nøste i trådene. Det er 5–6 involverte personer som vi har kontroll på, opplyser innsatsleder Vidar Olsen i politiet til Aftenbladet.

Fredrik Refvem

Ingen skal være alvorlig skadet i slagsmålet. Det er ukjent om slagsmålet begynte innendørs, men det var iallfall kamp med kniv og slagvåpen utendørs.

– Slik vi ser det akkurat nå er det ikke noen alvorlige skader. Det er folk med kuttskader og risp, og folk med slagskader, muligens fra en metallstang. Det er minst tre personer som er kjørt til sykehus for sjekk, og vi har kontroll på de andre personene, sier innsatslederen.

Seinere opplyser politiet at fire personer er kjørt til sykehus eller legevakt for sjekk og at det til sammen er fem personer som er involvert.

Fredrik Refvem

Politiet melder at det ikke er grunn til å tro at det er flere gjerningspersoner enn de politiet allerede har kontroll på.

– Det var litt sprikende opplysninger da vi var på vei ut her, og det var hektisk her ute da vi fikk inn meldingene, så det vil vi nøste litt mer i, sier Olsen.

Det er usikkert hva som var foranledningen til slagsmålet, men politiet har beslaglagt et multiverktøy med kniv og en metallstang på stedet som skal være brukt i kampens hete.

– Det er ulike forklaringer på hvem som har gjort hva, og det vil vi prøve å avklare i avhør, sier Olsen.

Aftenbladets reporter på stedet meldte tidligere at det var fem politibiler, ambulanse og legebil i nærheten av Kiwi-butikken i Dalveien. Da var det fortsatt uklart hvor mange som var involvert.

– Det er fortsatt uavklart hvor mange som er involvert, og det er sendt flere ambulanser til stedet. En patrulje er på plass, og flere er på vei. Det var flere vitner som meldte fra på nødnummeret, og politiet er bevæpnet, opplyste operasjonsleder Victor Jensen til Aftenbladet.