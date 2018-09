Her skal kunder få bompenge-rabatt

– Ja, jeg skal ha en egen bompengeknapp. Jeg er skikkelig forbanna, sier gullsmed Snorre Flatheim, som driver butikken Sølvsmeden på Sølvberget i Stavanger sentrum.

Mandag åpner de nye bompengeringene, deriblant en rundt Stavanger sentrum. Fra samme dag vil Flatheim ha en bompengeknapp på kasseapparatet. Hvis kundene svarer ja på spørsmålet om de har betalt bompenger på veien til butikken, så får de 22 kroner i avslag. 22 kroner er det beløpet som bilistene må betale utenom rushtiden, før rabatt.

Jon Ingemundsen

– Bompenger er en uting. Det er statens oppgave å bygge veier, og det betaler vi for over skatteseddelen og diverse avgifter som er tilknyttet det å ha bil. Bilistene betaler allerede mer enn det de får igjen av veier. Og så skal de betale enda mer i bompenger? Det hører ikke hjemme noe sted, sier Flatheim.

Og fortsetter:

– Vi bygger Ryfast, som legger opp til trafikkøkning i sine budsjetter, men idet man så kommer til bygrensen, så skal trafikken ned. Skal de over på buss da? Det henger ikke på greip. Vi bygger ut flyplassen, slik at vi kan reise til Thailand og New York og resten av verden, enkelt og billig. Og vi får 190 cruiseskip til byen hvert år, der de største har utslipp tilsvarende flere tusen biler. Dette er en dobbeltmoral som savner sidestykke.

Jon Ingemundsen

Flatheim sier han er lei av at næringslivet i Stavanger sentrum ofte blir utsatt for restriksjoner, og at andre, som kjøpesentre utenfor byene, ikke blir møtt med det samme.

– Men kan ikke sentrumshandelen tjene på at det blir færre biler i gatene?

– Det er bare tull. For mange av politikerne skalter og valter med arbeidsplassene i sentrum. Når det blir lagt stadig nye restriksjoner på biltrafikken til sentrum, er det ikke tvil om at det skader handelen. Men det er for sent å komme om tre år og si at de dessverre tok feil. Da er arbeidsplassene borte.

– Er bompengeknappen en politisk markering eller utslag av frykt for å miste kunder?

– Det er en kombinasjon, sier Flatheim.