Hommersåk i kø for Vinmonopol

Hva har Bryne, Hinna, Jørpeland, Kleppe, Lura, Madla, Nærbø, Randaberg, Sauda, Sola og Ålgård til felles?

Svaret er at alle har fått egne butikker fra Vinmonopolet de siste 20 årene. I fjor ble det også bestemt at tettstedet Sand i Suldal skal få eget utsalg, men dette har ikke åpnet dørene ennå.

Tirsdag var representanter fra Vinmonopolet en snartur innom Hommersåk for å se nærmere på forholdene der. Bakgrunnen er at Sandnes kommune har rettet en henvendelse til Vinmonopolet om muligheten for å få et eget pol i Riska bydel. Det skjer etter en forespørsel fra bydelen selv via varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).

Fakta: Nye Vinmonopol de siste 20 årene Kvadrat, Lura: 1999. Sauda: 2001. Jørpeland: 2002. Bryne: 2003. Sola: 2009 . Kleppe: 2009. Randaberg: 2010 . Ålgård: 2011. Nærbø: 2013. Madla: 2013. Hinna: 2014.

Lederen av Riska bydelsutvalg Kjell Arne Thomassen (Frp) ønsker Vinmonopolet velkommen.

– Jeg er for alt som skaper økt aktivitet og utvikling i Riska. Vi ønsker at både innbyggere, hytteeiere og turister skal handle lokalt og vil begrense handelslekkasjen til Sandnes og Stavanger, og da må de få alt de trenger her. Vi har problemer med kollektivtilbudet, og nå har det også kommet en bomring, sier Thomassen.

Det er styret i Vinmonopolet som velger hvor det vil etablere seg ut fra ulike kriterier som innbyggertall, handelsmønster, omsetningstall og nærhet til nærmeste pol. Men kommunene kan selv komme med innspill. Hvem som får nye pol, blir offentliggjort i midten av november hvert år.

Mange hytteeiere

Fra før har Sandnes to Vinmonopol, ett i sentrum og ett på Kvadrat. Nå håper Riska å få det tredje, og Bryggen Senter på Hommersåk er klar til å rydde plass.

– Det betyr mye å få et eget pol. Det bor mye folk her, og det er også mange som har hytter, og det vil bedre tilbudet vi har i dag, sier senterleder Roy Åge Høiland.

Senteret har lokale eiere og har i dag ni butikker fordelt på 3300 kvadratmeter. Omsetningen i fjor var på rundt 135 millioner kroner, og det ligger an til en økning på 5 millioner kroner i år. Per i dag har ikke senteret ledige lokaler, men de vil gjerne ha Vinmonopolet som ny leietaker.

– Vi har heldigvis fylt senteret i dag. Men vi vil selvsagt se på det hvis Vinmonopolet vil etablere seg her, sier Høiland.

Flere ønsker Vinmonopol

Men Riska er ikke alene om å ønske seg Vinmonopol. Både Tysvær, Lund og Rennesøy ønsker seg eget pol, og Tysvær er den største handelskommunen i landet uten eget pol. På listen over steder som Vinmonopolet vurderer står også Tasta og Hundvåg i Stavanger og Tananger i Sola, i tillegg til Hommersåk i Sandnes. Totalt i landet er det rundt 200 steder som blir vurdert. Halvparten er kommuner som ikke har pol i dag.

– Vi har gitt Vinmonopolet tall og fakta om Riska, så er det polet selv som avgjør hvor de vil lokalisere seg, sier næringssjef Nina Othilie Høiland i Sandnes kommune.

Bydelen Riska har 7245 innbyggere, og det er ventet at folketallet vil passere 8000 i 2030. Det er også mange hytter i området og stor båttrafikk i sommerhalvåret. Både Hundvåg og Tasta har flere innbyggere enn Riska, men Stavanger har fem pol fordelt på 133.410 innbyggere, mens Sandnes har to fordelt på 76.831. Det gir drøyt 26.000 personer per pol i Stavanger og 38.000 personer per pol i Sandnes.

Snittet i landet er ca. 15.000 personer per pol, mens det i store byer gjerne ligger på 25.000. Kristiansand har allerede tre pol med sine drøyt 90.000 innbyggere, mens Drammen med sine snaut 70.000 er i ferd med å få det. 9 av 10 innbyggere i Norge bor i en kommune med eget pol.

For 20 år siden var det bare Stavanger, Sandnes og Egersund som hadde egne utsalg for vin og brennevin i Sør-Rogaland og Ryfylke. Stavanger hadde tre utsalg, mens Sandnes og Egersund hadde ett hver.

Det fjerde og femte polet i Stavanger åpnet i 2013 og 2014 da Madla og Hinna fikk egne butikker. Sandnes fikk sitt andre da Kvadrat åpnet et av de første selvbetjente polene i landet i 1999. Tidligere skjedde all handel over disk. Selvbetjente Vinmonopol er nå blitt den nye normalen, og det er vanskelig å tenke seg tilbake til tiden da man måtte trekke kølapp og helst burde vite navnet på vinen man ville ha.