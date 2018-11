Amedia kjøper Nordsjø Media

Overtagelsen forventes å finne sted tidlig i 2019.

Nordsjø Medias ni lokale mediehus dekker områdene fra Boknafjorden i nord til Lyngdal i sør. Avisene Jærbladet, Dalane Tidende, Avisen Agder, Sandnesposten, Solabladet, Strandbuen, Gjesdalbuen, Bygdebladet og Lyngdals Avis har et samlet opplag på 48.413 eksemplarer og trykkes i Nordsjø Medias avistrykkeri i Egersund, som også omfattes av avtalen.

Totalt sysselsetter virksomhetene cirka 110 årsverk og har en årsomsetning på cirka 160 millioner kroner.

– Mediebransjen er i kraftig endring. Vi er kommet til et punkt der både avisene og eierskapet trenger fornyelse. Den beste måten vi kan sikre våre lokalavisers fremtid på, er ved å overlate eierskapet til et profesjonelt medieselskap. Våre mediehus fortjener en aktiv eier som med kraft investerer i teknologi og kompetanse. Amedia er en langsiktig, solid eier som har bevist at de bedre enn noen evner å utvikle lokalavisene. Derfor er det så viktig for oss at det er Amedia som overtar Nordsjø Media, sier styreleder i Nordsjø Media, Ivar Rusdal, i en pressemelding.

– Riktig og nødvendig

Rusdal opplyser at salg av virksomhetene er blitt ytterligere aktualisert som følge av forestående generasjonsskifter. Samtidig står selskapene foran betydelige investeringer i kompetanse og teknologi.

– Selv om det er vemodig å gi slipp på 144 år med lokalt medieeierskap i Rogaland og Agder, er dette en helt riktig og nødvendig beslutning. Som ansvarlige eiere må vi hele tiden sette avisenes behov i førersetet, sier Rusdal.

Det var årsaken til at det ble startet en dialog mellom Nordsjø Media og Amedia om videreføring av de sterke og tradisjonsrike lokalavisene i Rogaland og Vest-Agder. Dialogen endte med at det nå er signert en avtale mellom partene.

Endelig avklaring neste år

Nordsjø Media AS er eid av selskapene Dalane Tidende og Egersunds Avis AS, Avisen Agder Holding AS og Vimer AS. Avtalen krever godkjennelse av generalforsamlingene i de tre eierselskapene i tillegg til konsernstyret i Amedia.

Transaksjonen vil bli meldt til Konkurransetilsynet. Det forventes at alle formaliteter vil være avklart tidlig i 2019.

Med oppkjøpet av Nordsjø Media vil Amedia utvide porteføljen av lokalaviser fra 63 til 72 og styrke sin posisjon som landets ledende lokale medieeier.

– Amedias fremste oppgave er å sikre Norge et mangfold av sterke lokalaviser over hele landet. Etter oppkjøpet vil Amedia ha nær 900 journalister i lokalsamfunn landet rundt som ivaretar innbyggernes behov for nyheter, debatt, kunnskap og identitet. Vi er svært glade for den tilliten vi er gitt for å videreutvikle ni viktige lokalaviser i Rogaland og Agder. Samtlige passer svært godt inn i Amedia-familien, og denne avtalen er med på å gi ytterligere styrke til nettverket av norske lokalaviser, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Han karakteriserer Nordsjø Media som et svært veldrevet konsern som Amedia ser frem til å bli enda bedre kjent med.