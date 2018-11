Rådyr pint til døde i piggtrådgjerde

– Det verste er den sakte døden, at dyret er pint i hjel. Det har sannsynligvis hengt der med brukket bein, sier Faruk Mujanic.

Mandag ettermiddag var han på tur med hundene sine i Sandnes. I en piggtråd over et gjerde rundt en beitemark hadde et rådyr viklet fast foten sin. Der har dyret hengt til det har dødd. Da Faruk kom var det allerede delvis oppspist.

– Selv om jeg er jeger, setter jeg pris på hvert levende dyr i naturen. Hvis vi jegere skulle komme til å skadeskyte et dyr, vil vi prøve å avlive det raskest mulig, sier han.

Fant dødt dyr for andre gang

Det er ikke første gang han kommer over rådyr som har hengt seg fast i piggtråd og dødd.

– Den første gangen skjedde i nærheten av der jeg var mandag. Også den gang var dyret halvspist da jeg fant det. Denne gang tipper jeg at det var en rådyrkalv. De hopper ikke så høyt, og plutselig har de beina mellom piggtråden og den øverste delen av gjerdet, sier Mujanic.

Arnt Mørkesdal, skogbrukssjef og viltansvarlig i Sandnes kommune, mener at dyr som henger seg fast i piggtråd er et problem som medfører store lidelser.

– Problemet oppstår når dyrene prøver å hoppe over og er uheldige slik at de setter fast beinet og vrir seg fast. Jeg har i alle fall tre ganger de siste årene måttet dra ut og avlive dyr på grunn av dette. Det er skikkelig stygt og medfører store lidelser for dyrene. De går lang tid før de dør. Piggtråd som skjærer seg inntil beina på dyrene er noe av de styggeste tilfellene jeg er borti, sier han.

Piggtråd forbudt siden 2010

Mørkesdal det ikke er så lett å løse dette, men at piggtråden over gjerdene må fjernes og erstattes av tykk ståltråd.

– Det må være gjerde rundt innmarka, det er uungåelig. Tråden må være stram. I de tilfellene jeg har vært borti har det vært liten avstand mellom gjerde og topptråd. Jeg tenker at litt større avstand mellom gjerde og topptråd vil føre til at dyrene ikke så lett vikler seg fast, sier han.

Bruk av piggtråd for å regulere dyrs ferdsel har vært forbudt etter dyrevelferdsloven siden 2010. Dette medfører blant annet at piggtråd ikke skal brukes når gamle gjerder skiftes ut. Det er også et krav om at gjerdene skal holdes vedlikes og føres tilsyn med.

– Piggtråd bør absolutt vekk. Det har ingenting i naturen å gjøre. Piggtråden må fjernes og kastes forsvarlig, sier Mørkesdal.

– Hvis folk ser skadde dyr eller dyr som har dødd i piggtråd, hva bør de gjøre?

– De bør ringe politiet, så tar politiet saken videre.

Marit Epletveit, leder i Rogaland bondelag, sier at det ikke er bra at dyr lider på grunn av piggtråd.

– Likevel er piggtråd brukt fordi uten vil storfe lett lene seg over gjerdet og slik ødelegge det. Det gjør de ikke når det er er piggtråd over. Vi i Bondelaget bør absolutt se på problematikken og ha fokus på dette framover, sier hun.