Dugnad på Landstreffet: - Bidrar til lav kontingent

Jon Ingemundsen

– Det er kjempepositivt og et viktig samarbeid for oss, sier presseansvarlig for Landstreffet Stavanger, Therese Oddsen.

Hun snakker om de 9000 dugnadstimene som settes i sving i Kongeparken denne helga. Her skal bidragsyterne blant annet rydde, passe på at folk har det greit, og stå på post ved konserter.

Bryne er klubben som stiller opp med flest folk. 300 representanter skal blant annet rydde parkeringsplassene for tomflasker og søppel. Daglig leder, Asle Tjøtta sier det er en viktig inntekt for klubben.

– Vi som andre klubber er avhengig av dugnadinntekter. Dette har blitt en viktig del av de årlige dugnadene, og det går til drifting av klubben.

Han sier det er en personalkrevende dugnad, og at alle lag innad i klubben er representert.

– Folk syns det er en veldig kjekk dugnad å være med på, og det har gått bra å få folk til å stille opp. Den eneste utfordringen er at det også er konfirmasjonshelg nå, sier Tjøtta.

En av de største inntektskildene til Figgjo IL

Det er 37 klubber som bidrar med dugnad på Landstreffet. De færreste kommer med like mange personer som Bryne, men Figgjo IL er en annen klubb som stiller mannsterkt.

– Dugnaden utgjør en stor forskjell for driften av klubben. Det er en av de største inntektskildene vi har, og det bidrar til at vi kan holde en lav kontingent, sier dugnadsansvarlig i Figgjo IL, Frode Figved

– Hvor lav er kontingenten?

– For barn er det 500 kroner og for voksne 1000 kroner. For passive medlemmer er det 200 kroner, sier Figved

Til sammenlikning er det flere klubber i landet som har kontingentpriser på mellom 2000–4000.

Tjener 140.000 kroner

Figgjo har stilt opp på landstreffet i over 10 år. I år stiller de med rundt 140 vakter, og håver inn 140.000 kroner. Det er den eneste dugnaden fotballaget har, og det lever de godt med.

– Det er hektisk, men kjekt. Russen er stort sett greie, og vi er der for å rettlede, ikke for å kjefte, sier Figved.

– Er det vanskelig å skaffe nok folk til dugnaden?

– Nei, de siste vaktene er litt vanskelige å få fylt inn, men det går stort sett veldig greit, sier Figved.

Kun loddsalg gir bedre inntekter

Fotballgruppen til Ganddal IL utgir også en del av dugnadsteamet. Klubben med 520 medlemmer stiller med rundt 130 stykker. Daglig leder, Frode Bjelland sier det er en viktig dugnad.

– Dette er noe som hele fotballgruppen er med på, og det betyr mye for driften av klubben.

Ifølge Bjelland er det kun loddsalg av dugnader som gir inn like store summer. I løpet av de neste dagene sitter fotballgruppen i Ganddal igjen med 60.000 kroner mer enn tidligere. Det hjelper på.

– Det er en betydelig sum for fotballen.

Fakta: Hvert punkt tilsvarer 60.000 dugnadskroner i klubbdrift for Ganddal IL 8 årsverk for fotballspillere. 60 høykvalitets fotballer/ 240 «vanlige» fotballer. 65 draktsett. Turneringsstøtte til 120 spillere. Lønn til ungdomsdommere for 600 kamper.

Har stått dugnad på Landstreffet i over 20 år

Også nabo til Kongeparken, Ålgård rideklubb blir å se på Landstreffet. De skal sørge for at toalettene er rene, men økonomiansvarlig, Karl Fjogstad vil på ingen måte kalle det en «drittjobb».

– Det er en veldig okei dugnad. Vi har hatt ansvar for toalettene i 20 år nå. Vi er nabo med kongeparken, og det er veldig viktig for oss med et godt samarbeid.

Rideklubben har rundt 140 medlemmer, og stiller opp med 20 representanter.

– Dette er definitivt den største dugnaden vi har i året.

