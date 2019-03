Båtbrann ved Tjuvholmen

Det er meldt om brann i en båt ved Tjuvholmen i Stavanger. Ifølge brannvesenet er det en større båt og det skal være flere personer om bord.

– Vi er fremme ved båten og har startet innsats og er fortsatt i en tidlig fase. Det er meldt at det har vært seks personer om bord i båten og at disse er fraktet over i en annen båt. Foreløpig har vi ikke info om at noen er savnet, men det er fortsatt en oversiktlig situasjon, sier Christer Gilberg ved 110-sentral Sør-Vest til Aftenbladet.

Brannvesenet har sendt brannbåten Vektaren til stedet. Det er også sendt flere brannbiler til området.

– Vi har hatt mange innringere som har sett brannen og meldt fra, sier Gilberg.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.