Ved 22.40-tiden søndag kveld ble det meldt om brann i en båt ved Tjuvholmen i Stavanger. De første meldingene inn til brannvesenet var at det var en større båt og at det var flere personer om bord.

– Vi er fremme ved båten og har startet innsats og er fortsatt i en tidlig fase. Det er meldt at det har vært seks personer om bord i båten og at disse er fraktet over i en annen båt. Foreløpig har vi ikke info om at noen er savnet, men det er fortsatt en oversiktlig situasjon, sa Christer Gilberg ved 110-sentral Sør-Vest til Aftenbladet like før klokken 23.

Birger Fjelde

Ifølge Johan Mannsåker, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, dreier det seg om en såkalt tender. Dette er en mindre båt tilhørende et større fartøy.

– Alle de seks personene som var om bord er hentet og tas nå hånd om av helsevesenet, sier Mannsåker.

Brann i maskinrommet

Ved 23-tiden drev brannvesenet med slukking.

– Vi jobber med å slukke brannen i maskinrommet, opplyste Gilberg.

Klokken 23.12 meldte brannvesenet at brannen var slukket og at situasjonen var under kontroll.

Storutrykning

Brannvesenet sendte ut brannbåten «Vektaren» og flere brannbiler etter at meldingen kom inn.

– Vi har hatt mange innringere som har sett brannen og meldt fra, sier Gilberg.

Ingen er skadet

– Ingen av de seks om bord har kommet til skade, opplyser Kjell Rise, innsatsleder på stedet.

Båten som begynte å brenne hører til luksusyachten «Flying Fox», som har ligget til kai i Stavanger siden torsdag.

– Seks personer fra yachten tok en luftetur i to mindre båter. Da de var midtfjords mellom Tjuvholmen og Kalhammeren, kjente de svilukt fra motoren, som ligger bak i båten. Ganske raskt så de røyk, før det plutselig kom flammer også.

Andreas Askildsen

Personene som var i båten som begynte å brenne, hadde god kontakt med den andre båten som de hadde følge med. Dermed kom de seg raskt over i denne, sier Rise.

Han opplyser videre at det ikke var en eksplosjonsartet brann.

– Det var aldri fare for liv og helse, sier Rise.

Fredrik Refvem