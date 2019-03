Enebolig brant på Hinna

– Brannvesenet har sett gjennom kjeller og 1. etasje uten å finne noen personer. Nå skal de opp i toppetasjen, forteller Frode Kleven, innsatsleder i politiet til Aftenbladets reporter på stedet klokken 21.20.

Klokken 21.30 er hele huset gjennomsøkt uten funn av mennesker. Røykdykkere vil nå gå inn i boligen for å foreta finsøk, melder innsatsleder.

Kleven forteller at fire personer er registrert som beboere i huset og at én så langt er gjort rede for. Det er ikke kjent hvor de andre befinner seg.

Nødetatene fikk melding om brannen i Solliveien i Stavanger klokken 20.41. Klokken 21 opplyste vaktleder i Rogaland brann og redning IKS at boligen var overtent.

Cirka 20 minutter senere var brannen slukket, men det er ved 21.30-tiden fortsatt mye røyk i og ved eneboligen.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om brannårsak.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm opplyser til Aftenbladet klokken 22.25 at brannvesenet har gjennomsøkt hele huset uten funn.

– Brannvesenet forventer å drive etterslokking gjennom natten, sier Løklingholm. Han legger til at krimteknikere vil starte etterforskningsarbeidet onsdag for å forsøke å klarlegge årsaken til brannen.

