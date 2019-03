Røykdykkere gjorde flere søk - ingen omkomne i brannen på Hinna

Siste onsdag morgen:

Brannmannskapene returnerte fra Solliveien i Stavanger ved 05.30 tida onsdag. Etterslukkingen av brannen var da ferdig, og politiet overtok åstedet. Brannmannskapene gjennomsøkte boligen tirsdag kveld uten å finne omkomne. Onsdag natt gikk røykdykkere inn for å gjennomføre finsøk. En viktig grunn var at tre av de fire registrerte beboerne i huset ikke var gjort rede for. Ingen ble funnet i huset etter brannen.

-Røykdykkerne har sjekket huset flere ganger, sier vaktleder Bjørn Tollefsen til Aftenbladet onsdag morgen.

Brannvesenet vet ikke om de øvrige beboerne er gjort rede for utover dette. Det er også uvisst hvorvidt huset er en kommunal bolig. Men brannvesenet har oppfattet at beboerne er leietakere.

Nødetatene fikk melding om brannen i Solliveien klokka 21.41 tirsdag. Klokka 21 meldte brannvesenet at huset var overtent. 20 minutter senere var brannen slukket.

Fra Aftenbladets rapport tirsdag kveld:

– Brannvesenet har sett gjennom kjeller og 1. etasje uten å finne noen personer. Nå skal de opp i toppetasjen, forteller Frode Kleven, innsatsleder i politiet til Aftenbladets reporter på stedet klokken 21.20.

Klokken 21.30 er hele huset gjennomsøkt uten funn av mennesker. Røykdykkere vil nå gå inn i boligen for å foreta finsøk, melder innsatsleder.

Kleven forteller at fire personer er registrert som beboere i huset og at én så langt er gjort rede for. Det er ikke kjent hvor de andre befinner seg.

Nødetatene fikk melding om brannen i Solliveien i Stavanger klokken 20.41. Klokken 21 opplyste vaktleder i Rogaland brann og redning IKS at boligen var overtent.

Cirka 20 minutter senere var brannen slukket, men det er ved 21.30-tiden fortsatt mye røyk i og ved eneboligen.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om brannårsak.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm opplyser til Aftenbladet klokken 22.25 at brannvesenet har gjennomsøkt hele huset uten funn.

– Brannvesenet forventer å drive etterslokking gjennom natten, sier Løklingholm. Han legger til at krimteknikere vil starte etterforskningsarbeidet onsdag for å forsøke å klarlegge årsaken til brannen.

#Stavanger kl 2041 melding om brann i en enebolig i Solliveien. Nødetater er på vei til stedet. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) March 12, 2019