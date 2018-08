68.174 personer besøkte ONS, det er nest best noen gang

Det er fortsatt et stykke opp til rekordåret 2014, da 92.000 gjester kom, men ONS kan etter alt å dømme regnes som en heidundrende suksess i en bransje som har noen tunge år med oljekrise bak seg. I 2016 kom det 65.718 besøkende.

Årets konferanse hadde færre utstillere enn for to år siden. I 2016 var det 1241 utstillere, mot årets 1100.

ONS 2018 skulle være en arena for debatt om energi, miljø, sikkerhet og teknologi, der det ble tilrettelagt for samarbeid på tvers av bransjer og akademiske disiplinier. Det synes jeg vi har lykkes med, sier Sevland i en pressemelding.

620 foredragsholdere har vært i aksjon, det største antall noen sinne og en veldig økning fra 88 i 2010. Antallet delegater har økt med 10 prosent sammenlignet med 2016 - 3635 deltakere fordelt på tre dager.

6187 besøkte ONS sin sentralscene der årets tema var «energy in future societies». Her fikk man de siste oppdateringene om energirelaterte spørsmål, belyst både akademisk og politisk av ledende eksertise.

ONS samlet 1124 ustillere fra 37 land, fordelt på mer enn 20.000 kvadrater messeareal i ni haller. 28 såklate E&P-selskaper (exploration & production) , inkludert flere nye aktører på den norske kontinenlalsokkelen, deltok. Antallet grønne selskaper som deltok økte med 30 prosent fra 2016.

– I år hadde vi et rekordhøyt antall E & P-selskaper her. Jeg mener dette at betydningen til ONS som møteplass er større en noen gang, sier Sevland i oppsummeringen.

Wintershall fikk pris for beste stand over 50 kvadratmeter og IGUS for beste stand under 50 kvadratmeter. 205 journalister fra 16 land deltok under årets ONS.