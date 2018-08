Hva skjer med bomtakstene neste år?

STAVANGER: Styringsgruppa i Bymiljøpakken har gjort et endelig vedtak om at det skal koste 22 kroner å passere bommene før og etter rushet og 44 kroner morgen og ettermiddag, men det store spørsmålet er hva som skjer når prisen skal diskuteres om et år.