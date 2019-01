Tryggheim er blitt dysleksivennlig

For å kalle seg dysleksivennlig må man vise hvordan man arbeider aktivt for å oppfylle ti kriterier fra Dysleksi Norge, og spesialpedagog Solfrid Muren ved Tryggheim er stolt av hva skolen har fått til.

– Rent formelt er dette en prosess som har pågått i ett år, men arbeidet med å være dysleksivennlig vil fortsette i mange år fremover, sier Solfrid Muren.

6. februar kommer Dysleksi Norge til skolen for å overrekke det synlige beviset på at skolen har det som kreves for å få dette stempelet. Det har Tryggheim vidaregåande skule klart, og dermed blir skolen en av Norges 76 dysleksivennlige skoler.

For å bli en dysleksivennlig skole må man oppfylle Dysleksi Norges ti kriterier.

Fakta: Dysleksi Norges ti kriterier Har et inkluderende og aksepterende miljø.

Har gode systemer og kompetanse på å finne de som har vansker.

Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.

Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.

Setter raskt inn tiltak som fungerer.

Er gode bruke mulighetene IKT gir.

Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.

Er både små og store, i fattige og rike kommuner.

Har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.

Evner å se forbedringspotensiale og har vilje til å endre praksis.

Stolt lærer

– Det er flott, sier lærer og spesialpedagog Solfrid Muren, men synes samtidig at en slik tittel er litt skremmende.

Muren forteller at skolen hadde et godt utgangspunkt, fordi ledelsen og pedagogene var positive til samarbeidet med Dysleksi Norge.

I grunnskolen jobber man med å forhindre at elevene utvikler lesevansker, mens man i videregående skole jobber med å fange opp de elevene som allerede har lesevansker.

Spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge, Vigdis Lothe Waaler, forteller at riktig undervisning kan forhindre at man utvikler dysleksi.

– Det er mange elever som klarer å skjule at de har dysleksi, og da er det viktig at skolene har kompetanse til å avdekke dette, sier Waaler.

Godt inntrykk

– Tryggheim vidaregåande skule har vist at de har kompetente lærere som fanger opp elever med lesevansker og som sender dem videre til utredning, sier Waaler.

Halvparten av de som står utenfor arbeidslivet i Norge i dag, har lesevansker. Det er derfor viktig at skolene registrerer elevene med dysleksi så tidlig som mulig, slik at de får mulighet til å fullføre skolegangen.

Elever med dysleksi trenger struktur og tydelige beskjeder, i tillegg til at de må få lov til å kompensere for lese- og skrivevanskene sine med datahjelpemidler og forlenget tid på prøver og eksamen.

