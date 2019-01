Tørr og mild desember i fjor

I desember falt det 88 millimeter nedbør i Stavanger. Det innebærer at vi må tilbake til 2010 for å finne en tørrere desember.

Middeltemperaturen var 2,1 grader over normalen, men milde desembermåneder er blitt nokså vanlig i Rogaland, ifølge værstatistikk fra Stormgeo.

Både desembermånedene i 2013, 2014, 2015 og 2016 var mildere enn det var i desember 2018. Snø på bakken var det heller ikke denne desembermåneden. Selv på Sinnes i Sirdalen var det snøfritt i deler av desember.

Høytrykk fra midten av måneden

De ti første dagene av desember var preget av flere lavtrykk fra Atlanterhavet som passerte over både Sør-Norge og Nord-Norge med periodevis kuling av skiftende retning, forholdsvis mildt og en del regn. Fra 11. desember bygde et høytrykk seg opp over Skandinavia og ga rolige værforhold med tørt vær helt fram til den 21. desember, men i perioder sørøstlig kuling.

I denne perioden hadde vi månedens tre penværsdager, det vil si 11., 12. og 13. desember. På Sola ble det registrert ni døgn med temperaturer under null grader. Lavest temperatur var det med minus 4,8 grader 12. desember.

Fra 22. desember og ut året fikk vi igjen mer urolige værforhold ettersom nye lavtrykk fra vest tok turen inn over Skandinavia. Det førte til mildere vær og perioder med regn. Dette ble gjennomgangstonen både i jula og på nyttårsaften. Høyest temperatur i desember ble målt på årets siste dag. Da var det 9,3 grader på Sola.

Varmerekord med 34,4 grader

Året 2018 var 1,0 grad varmere enn normalt på Sola, men likevel kjøligere enn det var i årene 2014-2016. Også nedbøren var litt over det normale med 1430 mm nedbør på Våland i Stavanger – normalen er 1250 mm. Værforholdene var preget av en kald og tørr ettervinter (februar, mars), rekordvarm og tørr sommer (mai, juni, juli), rekordvåt høst (august, september, oktober) og en mild og tørr avslutning av året (november, desember).

27. juli var det varmerekord med 34,4 grader i Stavanger. Fra august til oktober kom mer enn halvparten av årsnedbøren i 2018. Det var hele 58 penværsdager på Sola i 2018, av disse var 28 i mai, juni og juli. ola i 2018, og derav 28 i sommermånedene mai, juni og juli.