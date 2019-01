Dette insektet har fri tilgang til mat på steder med mange mennesker, og flere offentlige og private virksomheter i Stavanger har derfor fått skjeggkre som leieboere.

De kan også befinne seg i nye boliger, fordi de følger med transport av varer og inventar.

Fakta: Hvordan vet jeg at det er skjeggkre? Skjeggkre kan bli opptil to centimeter lange. Den kan ligne på sølvkre, men man kan se forskjell på dem ved at skjeggkre både er større og mer hårete, særlig på hodet. Skjeggkre har også lengre hale.

Dersom du observerer insektet i rom som ikke er baderom eller kjøkken, er sannsynligheten stor for at det er skjeggkre du har i boligen.

Jon Ingemundsen

For et par uker siden, ble det oppdaget skjeggkre i Equinors lokaler. De ansatte ble bedt om å holde veskene unna gulvet.

Skadedyrbekjemper Gisle Einar Høie er en av dem som siden den gang har pakket mange tusen limfeller og satt ut hos Equinor. Han skal tilbake for å hente fellene neste uke.

Kommunikasjonssjef i Equinor, Morten Eek, forteller at de nå har satt igang tiltak for å kartlegge omfanget.

– Det er ikke registrert store antall, men det er snakk om store bygningsmasser og derfor ønsker vi en oversikt over hvor problemet ligger, sier Eek.

Rune Vandvik

Finn frem støvsugeren

– Dette er utrolig viktig informasjon, for det er mange som har blitt skremt av skjeggkre, sier teknisk sjef i Rentokil, Arne Nese.

Han forteller at det er i bygg hvor det er mange mennesker som kommer og går hver dag, som skoler, barnehager og kommunale bygg, at spredningen er størst. Finner man skjeggkre i boligen, kan det også gå ut over verdien på eiendommen.

– Det finnes alltid mat i boligen. De spiser det vi strør rundt oss, så det er viktig å støvsuge, poengterer Arne Nese. Spesielt langs lister, under dørterskler og sprekker i gulvet.

Han vil også poengtere at man ikke bekjemper skjeggkre, men at man kan redusere bestanden. Arbeidet går ut på å redusere antallet ned på et nivå hvor de ikke vil kunne formere seg.

– Det finnes mange eksempler der skjeggkre har kommet fallende ned fra taket, fordi de da er veldig mange. De trives inne i sprekker og kan kravle rundt i vegger og tak, samt oppholde seg i lamper.

– Hva skal man gjøre hvis man finner skjeggkre i boligen eller på arbeidsplassen?

– Vi fant ut for en stund siden at de spiser hverandre, for da vi la ut limfeller, oppsøkte de hverandre. De er avhengige av proteiner. Derfor drysser vi sirisser (likner på gresshopper), på limfellene og dette fungerer veldig bra, sier Nese.

Det kan likevel ta opptil flere måneder å redusere bestanden av skjeggkre.

Les også: De så plutselig de små, ekle krypene i det nye huset. Nå får de 350.000 kroner i erstatning.

Rentokil.no

En forsikringssak

I hvilken grad, eller om forsikringen din dekker behandling av skjeggkre, varierer mellom selskapene og hvilken type forsikring du har.

Grovt sett dekker en standard forsikring behandling av skjeggkre, på lik linje med andre skadedyr.

Forsikringssaker som omhandler skjeggkre har nå blitt ganske vanlige, og kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, forteller at de har et titalls, kanskje hundretalls tilfeller hvert år.

Han anbefaler å sjekke med forsikringsselskapet, om du skulle finne skjeggkre i boligen din. Hva du får dekket, avhenger av hvilken forsikring og hvilket forsikringsselskap du har.

Protector Forsikring har fjernet skjeggkre fra vilkårene i boligselgerforsikringen, etter å ha lidd store tap som følge av skadedyret. I en børsmelding 7. desember i fjor kommer det fram at selskapet har tatt et stort skjeggkre-relatert tap i 3. kvartal 2018.

– Ikke å regne som skadedyr

Det kan ta flere år før man får en reproduserende stamme, og man legger ofte ikke merke til det kravlende krypet før det er for mange av dem. Mange skoler og barnehager i Stavanger har problemer med skjeggkre.

– Det har blitt et veldig hysteri rundt dette, selv om skjeggkre ikke er å regne som et skadedyr. Den er glad i cellulose, så om det er mye dokumenter liggende, kan den spise litt på papiret, men den spiser ikke opp huset ditt, forklarer han.

Blodsugende veggedyr er et kjent problem i Norge. I Oslo har Rentokil i snitt omkring tre store behandlinger hver dag, og veggdyrene har nå blitt resistente mot insektgift, noe som kan føre til ukontrollerte oppblomstringer.

– Veggedyr har i dag en genetisk nedarvet aksept for insektgift, sier Nese.

Miljødirektoratet godkjente nettopp et nytt preparat, som i dag blir brukt for bekjempelse av kakerlakker. Denne forgiftede åten kan nå brukes mot skjeggkre.

Selv om dette preparatet fungerer veldig bra, kan det være greit å holde litt igjen på bruken, ifølge Nese. Det er egne regelverk for hvor man kan og ikke kan legge giften, og man må kartlegge og finne ut hvor problemet er.

– Vi ønsker helst å bruke metoder som ikke innebærer gift, sier han