Fakta: Dagens navn Mariette Abrahamsson Født: 15. oktober 1972 Bosted: Tjensvoll Sivilstand: Samboer, to barn Aktuell med: Daglig leder for Vardesenteret Beskriv deg selv med tre ord: Organisert, engasjert og pliktoppfyllende Hva er du mest opptatt av for tiden? Oppstart av vårprogrammet på Vardesenteret Hva provoserer deg? Urettferdighet

– Ofte aner jeg ikke hvilken diagnose folk har, sier Mariette Abrahamsson.

Det er ikke fordi hun ikke kan noe om kreft. Hun utdannet seg til «onkologisjuksköterska» i Sverige på nittitallet, og jobbet som stråleterapeut i Norge i tjue år før hun ble daglig leder på Vardesenteret ved SUS.

– Det blir mer og mer kjent, men vi prøver stadig å minne folk på at vi finnes, sier hun.

Kaffe og kurs

Siden åpningen i 2014 har senteret hatt drøyt 10.000 besøkende, med økning i besøksantallet hvert år. Det finnes syv Vardesentre i Norge, ett av dem er altså i Stavanger. Det er et gratis lavterskeltilbud for folk i distriktet som er berørt av kreft.

– Ingen trenger å fortelle oss noe om de ikke vil. Folk kan komme innom og bare ta en kaffe eller lese avis om de vil. Her trenger man ingen henvisning, sier Mariette.

Senteret gir ingen behandling, men tilbyr kurs, stressmestring, juridisk bistand, temakafeer og andre relevante ting for folk som er, eller har vært, rammet av kreft.

– En ting er det faglige innholdet på kursene, men vi ser at det betyr veldig mye for folk å treffe andre i samme situasjon, sier Mariette.

De fleste frivillige som jobber ved senteret har erfaring med kreft, enten som tidligere pasienter eller pårørende.

Slet med dialekten

Mariette har visst siden ungdommen at hun ville jobbe innen helse. Hvorfor, husker hun ikke helt, men hun er i alle fall fornøyd med valget. Utdanningen ledet henne nemlig til jobb i Tromsø for 25 år siden.

– Det var jo veldig spennende, jeg hadde ikke vært nord for Stockholm før det. Dette var jo langt oppe i «höga nord», ler hun.

I Tromsø fikk hun også mann og barn, som hun dro med seg til Stavanger og ny jobb på sykehuset her for tjue år siden.

– I starten var overgangen fra Tromsø-dialekten til Stavanger-dialekten vanskelig. Særlig når folk fra Jæren snakket med helt egne ord, sier Mariette.

Finner på ord

Selv snakker hun nå en god blanding av svensk og norsk.

– Jeg snakket nettopp med en dansk kollega om at vi bytter om på ord, og finner på ord vi tror finnes. Folk her synes nok jeg snakker veldig svensk, mens svenskene synes jeg snakker veldig norsk.

Om somrene drar hun hjem til den svenske vestkystens behagelige temperaturer, da kan hun gjerne ha glemt noen av Stavanger-ordene når hun kommer tilbake.

– Jeg måtte også lære meg å gå på ski da jeg kom til Norge. Det er en annen kultur for det her enn i Sverige, «alle» nordmenn eier jo et par langrennsski, sier hun.

Kobler av med løping

Selv foretrekker hun helst løping. Hun har løpt et maraton og flere halvmaraton, selv om hun egentlig ikke likte å løpe langt.

– For rundt fire år siden spurte en venninne om jeg ville bli med på en langdistanseløperleir. Til slutt klarte hun å overtale meg, og vi var på leir i Stockholm. Jeg fant ut at det var ganske kjekt å springe sammen med andre, sier hun.

Hun er aktiv i en løpegruppe på Tjensvoll, og synes løpingen er en god avkobling. Det blir en del sterke historier i jobben på Vardesenteret.

– Hvis noen ønsker å fortelle oss om vonde ting, lytter vi. Det er flott at folk ønsker å dele sine historier med oss og de frivillige som jobber her, og at vi kan støtte dem.

Etter slike samtaler setter hun ekstra pris på hverdagslige ting. Hun trives veldig godt i jobben, og setter pris på alle de flotte besøkende, frivillige og fagpersonene som bidrar på senteret.

– Når folk går ut herfra med litt senkede skuldre, føles det veldig godt.

