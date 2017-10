– Jeg har gleden av å meddele at styret i Rogaland Brann og Redning IKS enstemmig har besluttet å tilby brannsjef for Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud stillingen som brann og redningssjef for Rogaland Brann og Redning IKS etter Henry Ove Berg, skriver styreleder Odd Jo Forsell i en pressemelding onsdag kveld.

– Haagenrud har takket ja til stillingen og tiltrer 1.februar 2018. Fra 1. november til 1. februar vil varabrannsjef i RBR IKS Ståle Fjellberg være konstituert i stillingen, opplyser Forsell.

Haagenrud har lang og bred erfaring fra brannvesenet, og har fra 2001 vært brannsjef. Han har i flere år undervist ved Norges Brannskole. Han er leder for Norges brannbefals landsforbund og sitter i flere nasjonale utvalg innen brann og redning. Han har også representert Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ved store internasjonale øvelser, heter det videre.