Olav Kvia fikk ikke den gode slutten på yrkeslivet han drømte om

I fjor høst måtte Olav Kvia bruke av sparepengene sine for å holde selskapet flytende. Nå er gamle Kvia AS historie og nye Kvia et konsern med åtte datterselskaper og sønnen Atle i sjefsstolen.

Etter 37 år i sjefsstolen for Olav Kvia, er det nå Atle Kvia som har overtatt lederjobben. Foto: Arnt Olav Klippenberg