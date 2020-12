Oslo Frps leder ekskludert fra partiet

Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra Frp. Det besluttet Frps sentralstyre med tirsdag. Tirsdag ble det også vedtatt å legge ned lokallaget i Oslo.

Organisasjonsutvalget i Frp opprettet eksklusjonssak mot Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen. De fikk oppdrag fra partileder Siv Jensen og sentralstyret. Tirsdag ble det klart at han blir ekskludert. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ugland Jacobsen kan anke eksklusjonen inn for Frps landstyre. Ankefristen er to uker. Det gjør han neppe.

– Nei, jeg vises med dette vedtaket null tillit fra sentralstyret. Så det har vel lite for seg, sier Ugland Jacobsen til Aftenposten.

Tirsdag ble det også vedtatt å legge ned Oslo Frp.

Han sier han reagerer nest på at fylkeslaget legges ned, ikke på at han selv ekskluderes.

- Jeg reagerer klart mest på at fylkeslaget legges ned. Takhøyden i partiet er nå i praksis ikke-eksisterende, sier Ugland Jacobsen.

Siv Jensen og Frps sentralstyre ba i november organisasjonsutvalget i Frp vurdere om leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, burde ekskluderes.

Bakgrunnen var flere uttalelser fra Ugland Jacobsen som ble tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen.

Det startet med et intervju i Finansavisen i juni. Ugland Jacobsen kom med uttalelser som ble tolket som at han ville vrake partileder Siv Jensen fra Stortinget.

Senere har Ugland Jacobsen og flere i Oslo-partiet provosert i diskusjoner om nytt partiprogram. De tok til orde for at Frp bør bevege seg i en mer nasjonalkonservativ retning, sette «Norge først» og bli et «patriotisk fyrtårn».

Jensen var ute i flere medier i sommer og karakteriserte utspillet som helt uakseptabelt. Hun sa at Ugland Jacobsen og hans meningsfeller kun var «en liten gruppering i Oslo». Hun sa at de som ikke ville innrette seg, var i feil parti.

Ifølge Frps vedtekter kan medlemmer av partiet ekskluderes permanent – eller for et begrenset tidsrom – dersom medlemmet har:

«Brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme.»

Frps fylkesledere i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal oppfordret i sommer sentralstyret til å ta initiativ til å oppløse fylkeslaget i Oslo.

Oppfordringen kom som en direkte reaksjon på Ugland Jacobsens uttalelser til Finansavisen.

De mente Ugland Jacobsen med sine uttalelser hadde sådd tvil om Siv Jensen har støtte i partiet generelt, men helt konkret om hun hadde tillit i sitt eget fylkeslag i Oslo.

Et flertall i sentralstyret har også vært svært kritisk til at Ugland Jacobsen som fylkesleder har gått i bresjen for politikk som de mener er i strid med dagens partiprogram. Og at det er uakseptabelt at en fylkesleder stiller spørsmål ved en valgt partileders autoritet, slik de mener Jacobsen har gjort.

Vil sette «Norge først»

Det har lenge stormet rundt Geir Ugland Jacobsen. Han ble valgt til fylkesleder i Oslo Frp tidligere i år.

Det begynte i desember 2019. Da vedtok fylkesstyret i Oslo – på Jacobsens initiativ – en resolusjon der det slås fast «norske interesser» skal settes først. Resolusjonen var ment som et strategisk underlag for arbeidet som skal lede frem til nytt partiprogram for 2021–2025.

Den samme resolusjonen ble igjen vedtatt med stort flertall på Oslo Frps fylkesårsmøte i februar. Siv Jensen var til stede, men stemte imot.

Hagen en støttespiller

Carl I. Hagen er en av Geir Ugland Jacobsens støttespillere. Hagen deler Jacobsens syn om at Frp bør utvikle seg i en nasjonalkonservativ retning.

De to nestlederne i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen og Karin Woldseth, har også vært skeptiske til Uglands uttalelser både om partilederen, men også om at Frp bør bli et nasjonalkonservativt parti.

Det var uttalelser Ugland Jacobsen ga til TV 2 i midten av november som – etter det Aftenposten kjenner til – var dråpen som fikk begeret til å flyte over. I TV2-intervjuet ble det gitt inntrykk av at Jacobsen sa at han ville vrake partilederen fra førsteplassen på Oslo-listen.

Intervjuet ble gjort etter at nominasjonskomiteen hadde foreslått partilederen på førsteplass.

Iintervjuet skal ha vært den direkte foranledningen til at sentralstyret ba om at det ble opprettet eksklusjonssak.

Siv Jensen deltok ikke i sentralstyrets behandling av saken tirsdag fordi hun var inhabil.