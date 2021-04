– Vær ekstra forsiktig om du skal ha bål i dag

Sterk vind kan føre til at du lett mister kontrollen over flammene, advarer brannvesenet.

Foto: Pål Christensen

– Vi ønsker alltid at innbyggere utviser forsiktighet med bål og brenning, men i dag og i morgen er det meldt en del vind som kan skape utfordringer og gjøre at det kommer ut av kontroll. Husk også å meld inn bål og brenning til sentralen, skriver de på Twitter.

Her melder du inn hvis du har tenkt å fyre opp bål.

Utendørs brenning er regulert i flere lover og forskrifter. Lovene og enkelte forskrifter gjelder i hele Norge, men i tillegg til disse kan kommunene ha egne, lokale forskrifter.

Det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark er mellom 15. april og 15. september. I noen tilfeller og på noen steder er det likevel tillatt å brenne bål i denne perioden. Også ellers om året må du vurdere brannfaren og ivareta sikkerheten før du tenner bål. Les mer her.

Bålstekte pølser er godt på påsketuren, men vær forsiktig! Foto: Jarle Aasland

Brannvesenet ber deg sjekke din kommunes nettsider for oppdatert regelverk og forskrifter.

– Alle som skal gjøre opp ild utendørs må sørge for at dette skjer på en forsvarlig måte i tråd med kommunens regler for utendørs brenning, melder Rogaland brann og redning.

De gjør oppmerksom på at det i Stavanger og Haugesund kommune ikke er tillatt å brenne noen form for avfall ute. Dette gjelder også tørt hageavfall, men her er det unntak for Finnøy og Rennesøy.