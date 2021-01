13 nye smittetilfeller i Stavanger – 8 nye smittede i Sandnes

To av smittetilfellene i Stavanger har ukjent smittekilde.

Hver morgen klokken 09.00 melder kommunene på Nord-Jæren om nye smittetilfeller. Foto: Jil Yngland

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Stavanger kommune melder søndag om 13 nye smittetilfeller siste døgn. Disse fordeler seg slik:

3 reiserelatert.

7 definert som nærkontakter.

2 ukjent smittekilde.

1 usikker.

Fem av de smittede er i alderen 10–19 år. Én er i alderen 20–29 år. Fem smittede er i alderen 30–39 år og to av de smittede er i alderen 40–49 år.

De 13 nye smittede i Stavanger er det nest laveste smittetallet som er registrert i løpet av ett døgn denne uken. Mandag ble det registrert 35 nye smittede. Tirsdag var tallet 28, onsdag var tallet 21 og torsdag ble det registrert 14 nye smittede. Fredag var tallet 10.

Fredag kveld ble det klart at kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger går inn for å forlenge de lokale smittevernreglene i tre uker. I sakspapirene til et ekstraordinært formannskapsmøte mandag omtaler han smittesituasjonen som svært alvorlig.

Åtte nye tilfeller i Sandnes

Sandnes kommune registrerte åtte nye smittetilfeller i løpet av lørdag. Disse fordeler seg slik:

Mann 30-40 år innreise fra rødt land.

Kvinne 40-50 år nærkontakt.

Mann 50-60 år nærkontakt.

Barn 0-10 år nærkontakt.

Kvinne 40-50 år nærkontakt.

Kvinne 60-70 år smittesporing pågår.

Kvinne 50-60 år.

Mann 30-40 år nærkontakt.

De 8 nye smittetilfellene i Sandnes markerer en nedgang fra fredag, da tallet var 15 smittede. Torsdag var smittetallet ni. Onsdag ble det meldt om sju nye smittede i Sandnes.

Ingen nye smittede i Sola

Kommunikasjonsavdelingen i Sola melder at det lørdag ikke ble registrert nye smittetilfeller i kommunen.

Tidligere denne uken har smittetallet vært 5 (mandag), 4 (tirsdag), 6 (onsdag), 8 (torsdag) og 5 (fredag).