Mener regjeringen tilgodeser storbyer på bekostning av småbyer

Sandnes og Stavanger fikk sin del av julepotten på 250 mill fra regjeringen til koronatiltak. En småby som Egersund fikk ingenting. Konkurransevridende, sier egersunderne.

Ordfører Odd Stangeland, leder i Egersund sentrum, Vidar Nesheim, og innehaver av Hauen kro, Dominika Sudnik. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Egersund har et rikt uteliv. Utestedene er bedre og flere enn det som er vanlig i byer med 15 000 innbyggere. Årsaken er at Egersund er en by folk reiser til i sesongene.

Egersunderne er raske med å si at de absolutt unner Sandnes og Stavanger de ekstra millionene de nylig fikk i «julegave» fra regjeringen.

– Men vi reagerer på at disse pengene går til storbyer som Sandnes og Stavanger, men ikke til en mindre byer som Egersund. I småbyer og regionsentre er det gjerne noen få aktører som utgjør hele bransjen. Når de må stenge, kan det få langvarige konsekvenser for utelivet på det lille stedet, sier Vidar Nesheim i foreningen Egersund i sentrum.

Ordfører Odd Stangeland (Ap) er opptatt av det han kaller småbypolitikk. Han mener småbyer ofte faller mellom stolene storbypolitikk og distrikspolitikk.

– Og en krise som denne bare forsterker dette.

Forskjellsbehandlingen ser han på som nok et eksempel på noe som virker sentraliserende. Dessuten er det konkurransevridende.

– Derfor er det avgjørende for oss at bransjene i de små byene kompenseres på lik linje med bransjene i de store byene så lenge tiltakene er de samme.

Hauen kro

Dominika Sudnik driver Hauen kro i Egersund, et av de eldste utestedene i byen. I vår tapte hun 70 prosent av omsetningen og fikk 34 000 kroner i hjelp fra regjeringen. Nå er samtlige ansatte permittert og dørene blir antakelig stengt i neste uke. Omsetningen har gått ned med 80 prosent.

– Vi holdt på å gå konkurs i vår, men takket være god hjelp kom vi oss over kneika. Jeg håper vi kan klare å åpne igjen når det hele er over, men akkurat nå er alt usikkert, sier hun.

Vider Nesheim mener regjeringen glemte de små byene da tilskuddet ble gitt.

– Ta en by som Stavanger. Der er det kanskje 40 barer. Hvis fire forsvinner så merkes det, men ikke katastrofalt. Hvis vi har fire i Egersund og to av dem forsvinner, har vi halvert tilbudet. Etterpå vil det ta fryktelig lang tid å bygge det opp igjen, sier han.

Ordfører Stangeland har sammen med Egersund i Sentrum sendt et brev til Rogalandsbenken.

– Det er utrolig viktig at sentrale myndigheter tenker likt om store og små byer. Det er de samme strukturene som finnes begge steder. Hvis vi skal ivareta de samme bransjene i store og små byer, så er det de samme verktøyene vi må ta i bruk.

Nummer 1

Are Sleveland i Egersund pubdrift ler fornøyd når han hører at hans bedrift er nummer 1 i Norge til å få støtte fra ordningen som startet mandag.

– Jeg er veldig glad for støtteordningene som er der, men vi har et enormt omsetningstap. Alt er vanskeligere under koronaen. Jeg må derfor ha like mange på jobb nå som før, selv om omsetningen er mye mindre.

Han sier likevel at det de får er mye bedre enn ingenting.

– Men jeg driver to firma. Det ene får, det andre ikke. Det som ikke får, ble opprettet før pandemien, men i 2020. Der har vi både faste utgifter og ansatte, men får ingenting i støtte siden det ikke finnes en sammenlignbar omsetning fra året før.

Nybø svarer

Til Are Sleveland sier næringsminister Iselin Nybø (V) at det kommer litt an på når selskapet hans ble startet i 2020.

– Var det etter at pandemien startet, så er det rett, da får de ikke tilskudd, sier hun.

Til de 250 millionene som ble utdelt på tampen av året sier Nybø at her var vilkåret at kommunen hadde arbeidsledighet over snittet. Det hadde altså ingenting å gjøre med størrelsen på kommunen.

– Hvis det blir flere tildelinger som denne, så skal vi ta med oss synspunktene fra Eigersund.

Iselin Nybø forteller at Egersund pubdrift er det første selskapet i Norge som får støtte fra ordningen som startet mandag.. Nå har de et system som kan behandle 9000 søknader i minuttet. Og pengene kan utbetales umiddelbart.

– Her går det raskt og det har vært viktig med denne ordningen.