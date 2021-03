Johansen krever svar – Solberg sier hun ikke visste om Oslo-kritikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer kraftig på at statsministerens egen statssekretær hjalp Molde-ordføreren til å komme med sin kritikk av Oslo i VG.

Statsminister Erna Solberg (H) og statssekretær Peder Weidemann Egseth. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerer kraftig på at statsministerens egen statssekretær hjelp Molde-ordføreren til å komme med sin kritikk av Oslo i VG. Foto: Berit Roald / NTB

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke kjente til saken.

Mandag avslørte NRK at Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin koronakritikk av Oslo.

Det får byrådsleder Raymond Johansen i Oslo til å se rødt.

– Det framstår for meg som at Statsministerens kontor arbeidet aktivt for å få inn angrepet på Oslo, i et forsøk på å svekke tilliten til den politiske ledelsen her i Oslo, hovedstaden i Norge som har vært hardest rammet av den verste krisen siden andre verdenskrig, sier Johansen til NTB.

Formidlet kontakt

Egseth sier til NRK at han snakket med Dahl i helgen da ordføreren ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i hovedstaden.

– Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, sier Egseth, som hevder at verken partiledelsen i Høyre eller helseminister Bent Høie visste om saken før VG publiserte den.

NRK har spurt Egseth om hva han visste om budskapet til Dahl, og hva konkret Dahl skulle si til VG, men har foreløpig ikke fått svar.

– Ganske grovt

Mandag sa Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen at ingen i partiets kommunikasjonsavdeling hadde vært i dialog med Dahl før utspillet. Egseth er formelt en del av regjeringsapparatet, ikke Høyres kommunikasjonsavdeling.

Til NTB sier Johansen at han nå forventer at Solberg går ut og avklarer om statssekretæren handlet i forståelse med statsministeren eller ikke.

– Og vil Erna Solberg beklage at Statsministerens kontor har vært så involvert i å forberede dette angrepet og bidratt til å plante det i mediene? spør han videre.

– Dette er ganske grovt og noe som bidrar til å gjøre koronapandemien til et stygt politisk spill, sier Johansen.

Solberg: – Ikke kjent med saken

Solberg avviser at hun kjente til saken.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag, sier Solberg i et skriftlig svar formidlet av statssekretær Rune Alstadsæter (H) der hun gjentar at «utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen».

– Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, heter det i uttalelsen fra Solberg.

– Jeg vet at mange over hele landet er slitne og trøtte av koronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre, avslutter hun.

– Benektet kontakt

Molde-ordføreren har fått mye oppmerksomhet på grunn av sine utspill søndag der han først kritiserte Oslo for ikke å ha fått kontroll på pandemien, og deretter ba hovedstaden skjevfordele vaksinene sine internt før de ba om hjelp fra resten av landet.

I et intervju søndag spurte NTB ordføreren eksplisitt om han hadde kommunisert med noen i regjeringsapparatet om utspillet før han kom med det. Det benektet han.

– Nei, det har jeg ikke gjort, sa Dahl til NTB.

Dahl sier i en tekstmelding til NTB mandag kveld at han regner med å kunne svare mediene på tirsdag.

– Politisk skandale

På Twitter langer Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Martin Henriksen ut mot Høyre og kaller avsløringen en politisk skandale.

– Høyre ber om at koronasituasjonen ikke skal politiseres. Men så avsløres det at SMK, til tross for at Høyre benektet det, har stått bak drittpakke mot Raymond Johansen og Oslo. Det er en politisk skandale, skriver Henriksen, før han fortsetter:

– Ingen som har jobbet på SMK med medieansvar, ville noensinne ordnet kontakt med Norges største avis for en tilfeldig ordfører uten å vite hva budskapet var, og stått inne for det.

– Skikkelig pinlig

Også SV-leder Audun Lysbakken reagerer sterkt:

– Denne saken synes jeg faktisk er ganske ille. Under hele pandemien har opposisjonen vært nøye med å ikke så unødvendig splid om smitteverntiltakene. Men Høyre klarer ikke å oppføre seg på samme måte, skriver Lysbakken i et Facebook-innlegg mandag kveld, og fortsetter:

– Nå viser det seg altså at Molde-ordførerens angrep på Oslos koronahåndtering ble solgt inn til VG av Erna Solbergs egen statssekretær. Direkte fra Statsministerens kontor, altså! Dette begynner å bli skikkelig pinlig for Høyre.