Unge og ledige: Én ting bekymrer arbeidsministeren mer enn noe annet

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er spesielt bekymret for en type unge arbeidsledige. Her er noen av regjeringens tiltak for å få flere i jobb.

– Ja, jeg er veldig bekymret og det er også jobben min, sier Røe Isaksen om tallene som viser at koronaåret 2020 har ført nærmere 100.000 nye nordmenn ut i arbeidsledighet. Unge under 30 år er spesielt hardt rammet. Ledigheten har økt med 25.000 i aldersgruppen 16 til 29 år, ifølge ferske Nav-tall.

– Min største bekymring er at denne krisen spesielt rammer unge som akkurat har fått en fot innenfor arbeidslivet. Jeg er bekymret for 20-åringen som droppet ut av videregående, ikke fikk fagbrev og som nå har mistet jobben han endelig fikk. Det er utrolig viktig at de som kan, bruker tiden til å fylle på med kompetanse, fullføre fagbrev eller ta andre kurs, sier Røe Isaksen til Aftenbladet.

Fakta Ledighetstall Koronapandemien har ført over 100.000 nye nordmenn ut i ledighet: I januar 2020 var 105.879 personer mellom 16 og 67 år registrert som helt eller delvis ledige.

I januar 2021 var dette tallet nær doblet – til 201.432 personer.

Antall ledige under 30 år har steget fra 30.391 til 55.669 i samme periode. Kilde: Nav Les mer

Han trøster seg med at dagens høye ledighet vil ble betydelige lavere når korona er historie og hverdagen er tilbake til normalen.

– Ledigheten har halvert seg siden mars og mange av dem som nå er ledige vil komme tilbake i jobb. Problemet er dem som heller ikke kommer seg i jobb når hverdagen er tilbake, sier arbeidsministeren.

Aftenbladet har skrevet om Lene Underhaug (22) som har søkt over 100 jobber uten å få napp. Hun vet hvor tøft det er å stå utenfor arbeidsmarkedet. Foto: Pål Christensen

Det farlige utenforskapet

Han snakker om de unge som står i fare for å havne i det som betegnes som utenforskap; dem som verken er i utdanning, arbeid eller er underlagt tiltak fra Nav.

De siste tallene angir at rundt 7 prosent av dem mellom 15–29 år er helt utenfor arbeidslivet på denne måten, skriver Aftenposten.

– Hva vil regjeringen gjøre for å hindre at flere havner i utenforskap?

– Det finnes ingen enkel løsning på hvordan vi skal hindre utenforskap, men vi vet at varig passivisering er det verste som kan skje. Jo lengre tid det tar før du får en plass å møte opp hver dag, dess vanskeligere blir det, sier Røe Isaksen.

Her er noen av regjeringens tiltak som skal hindre at unge blir værende utenfor arbeidsmarkedet:

825 millioner kroner mer til arbeidsmarkedstiltak rettet mot personer som står uten jobb. Satsingen i statsbudsjettet for 2021 gir om lag 7000 ekstra tiltaksplasser.

Regjeringen la 29. januar fram en ytterligere satsing på om lag 1 milliard kroner, særlig rettet inn mot unge, langtidsledige og personer med kort tid igjen av dagpengeperioden eller permitteringsperioden.

Viktige virkemidler i ungdomsinnsatsen er opplæringstiltak, digitale oppfølgingstiltak, tilbud om sommerjobb og arbeidstrening i kombinasjon med mentor og inkluderingstilskudd.

500 mill. kroner til kommunene for å opprette ulike sommerskoletilbud for elever i grunnskolen. Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie 2021.

100 mill. kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen og for at flere skal få en læreplass. Midlene skal rettes inn mot lærefag som er hardest rammet av pandemien.

140 mill. kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, samt ledige og permitterte.

Støtte til 2000 sommerjobber for unge ved å øke Navs bevilgning til arbeidsmarkedstiltak.

Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.

Kombiner studier og dagpenger

Et koronatiltak er muligheten for å motta dagpenger samtidig som du studerer eller fullfører en fagutdanning. Ordningen varer foreløpig til til 1. juli 2021.

– Målet er å få på plass en permanent løsning, nettopp fordi det er fornuftig å la folk bruke perioden utenfor arbeidslivet på kompetanseheving slik at de styrker sjansene sine i arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

Den ferske perspektivmeldingen som ble lagt frem 12. februar peker på at behovet for arbeidskraft i helse og omsorg kan vokse med nesten 260.000 årsverk fram mot 2060.

Røe Isaksen mener flere unge bør merke seg behovet.

– Jeg håper flere ønsker å utdanne seg innen pleie og omsorg. Her blir det et stort behov for arbeidskraft i fremtiden, sier arbeidsministeren.

Han trekker frem to ting som skiller dagens arbeidsledighetskrise fra den som oppsto under forrige oljekrise, da en rekke unge med høy utdannelse mistet jobben.

– Nå ser vi at det er unge uten utdanning som jobber i lavlønnsyrker som rammes. Her er kontrasten til oljekrisen stor. Dette er en større økonomisk krise og det som gjøre det vanskelig er at vi ikke vet når vi tilbake til normalen, når det første cruiseskipet med turister kommer, eller når serveringsbransjen er tilbake til normale åpningstider.

