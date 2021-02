Planen er at alle innbyggere i Time og Klepp er vaksinert til sommeren. -Da har vi tatt hverdagen vår tilbake igjen, sier helsesjefene i de to kommunene, Wendy Karin Finnerud, til venstre og Britt Ellinor Scott, her i vaksinestasjonen, den nye idrettshallen med turnhall som bygges ved Bryne. Geir Sveen