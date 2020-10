Ulv skutt på Moi fredag kveld

Fredag kveld ble en ulv skutt nær Moi i Lund kommune.

Det opplyser Arve Aarhus, som er leder for skadefellingslaget. Ulven ble skutt klokka 23.08.

– Klokken 21.30 fikk vi melding fra en saueeier, om at det var ulv som jaget sau i beiteområdet hans. Da rykket vi ut. Ulven var fremdeles i området da vi kom, og bare halvannen time senere var den felt, sier Aarhus til Aftenbladet.

Fikk hjelp av gatelys

Han forteller videre at skadefellingslaget fikk hjelp av lys fra infrastrukturen rundt beiteområdet.

– Det var mørkt, og hadde ulven vært i skogen, kunne vi ikke gjennomført en sikker felling. Men ved dette beiteområdet var det blant annet gatelys, i tillegg til at det var gjerder som ulven ble styrt av. Det er mye som skal klaffe for at vi skal få en sikker felling i den mørke delen av døgnet på denne årstiden, og det er ikke ofte vi klarer det, men denne gangen gikk det altså bra, sier Aarhus.

Fellingstillatelsen ble gitt 8. oktober. Det har blitt sett ulv i Rogaland og Agder flere ganger de siste månedene, og det er meldt om flere skader på dyr.

– Det ble gitt en skadefellingstillatelse i området også i sommer, men da fikk vi ikke felt ulven. Om sommeren er sauene spredt over store areal, og det er ofte vanskelig å få felt ulven. Om høsten er beitedyrene mer samlet, og det øker sjansen for å få gjennomført en sikker felling, forklarer Aarhus.

Målrettet og raskt

I et vanlig skadefellingslag er det 24–25 personer. Laget er interkommunalt, så personene kommer fra flere kommuner. Men det er ikke alltid alle møter - organiseringen av laget skjer etter hvordan behovet er der fellingen skal skje.

– Fredag var vi vesentlig færre som deltok. Felling var målrettet og gikk altså veldig raskt, sier Aarhus.

Den felte ulven var en hannulv av normal størrelse. Den er nå på Hamre i Lund, sør for Moi, der det vil bli tatt prøver av den i løpet av lørdagen. Ulven er statens eiendom.

– Vi håper at prøvene vil gi svar på hvor ulven kommer fra, blant annet, sier Aarhus.