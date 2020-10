Ane Mari Braut Nese trenger ikke bruke kreftene på å lokke surfere som kronprins Haakon til Jæren. De bare kommer hit. Nå er håpet at folk i Suldal, Strand, Stavanger, Sirdal og andre plasser i landet vil gjøre det samme. Kronprinsen og den tidligere ordføreren er her under EM i surfing på Bore i 2017. Foto: Jarle Aasland