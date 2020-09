Slik er hverdagen til bussjåførene som streiker

12 timers vakter og en lønn som ikke henger med utviklingen til norske industriarbeidere. - Vi må tenke oss om når vi handler: Er dette noe vi trenger denne måneden, eller kan det vente til neste, sier sjåfør i Norgesbuss, Sylwia Brzezińska.

– Det er sjåførere som er oppe i skift på 11.59 timer. Årslønnen er cirka 380.000, med alle skifttillegg kan du kanskje komme opp i 410.000, sier fungerende klubbleder i Fellesforbundet i Vy i Sandnes, Rune Ulseth. Foto: Kristian Jacobsen

Ruten i Sandnes var helt øde mandag morgen. Det ellers så travle knutepunktet var nå bare patrulujert av streikevakter, blant dem Rune Ulseth.

– Arbeidsdagen til en sjåfør kan starte 04.15 om morgenen. Da skal du være ute av garasjen 04.22 på vei til Ruten. Fra 04.15 til 04.22 skal du gå gjennom hele bussen innvendig og utvendig for å kontrollere lys og sikkerhetsseler og alt i sammen. På Ruten skal du være tre minutter før avgang 04.28. Det er vanlig at man da kjører fram til 09 og har fri fram til 14. I denne perioden får man betalt for en time. Neste økt går vanligvis fra 14 til man er ferdig for dagen klokken 17–18.

– Hva er problemet med dette?

– Du kan ikke gjøre noe annet i løpet av denne dagen. Det er det samme for dem som kjører nattbuss i helgene. De starter midt på dagen, har fri noen timer, før de starter på nattkjøringen fram til 04–05-tiden om morgenen. Et skift er i snitt på 11 timer, sier Rune Ulseth, fungerende klubbformann i Fellesforbundet i Vy, Sandnes til Aftenbladet.

– Det sier seg selv at det ikke er lett å planlegge en dag med familien under slike omstendigheter, sier han.

Gjennomsnittsalderen er 55–57 år trekker han fram, og hevder bransjen har store problemer med rekrutteringen. - Uten de utenlandske sjåførene hadde dette aldri gått.

De står stammen i kampen for bedre lønn og arbeidstid. Fra venstre: Mitko Borislavov (med ryggen til), Svein Ove Høivik, Rune Ulseth (med skyggelue), og Roy Helge Fosse. Foto: Kristian Jacobsen

– Mange polakker har reist hjem igjen

Sylwia Brzezińska var blant de første polske sjåførene som kom til vårt distrikt for å kjøre buss, for omlag ti år siden.

– Da moren min var på besøk da jeg hadde flyttet til Norge, var hun litt bekymret for å ta bussen fordi hun jo ikke forsto norsk. «Ni av ti snakker polsk», fortalte jeg henne.

– Jobben har blitt mye travlere de siste årene, og det er nesten ikke tid til å gå på toalettet enkelte dager. Det er videre problematisk med delte skift for dem som ikke har bil, det blir gjerne til at de blir sittende og vente på neste skift. Har du bil må du altså fram og tilbake på jobb to ganger på en dag, med det doble settet med bom- og drivstoffutgifter det innebærer. Jeg synes ikke lønnsutviklingen har vært i takt med prisstigningen her i landet. Nå er det gjerne slik at vi må ta en vurdering på om noe vi har behov for å kjøpe inn likevel kan vente til neste måned. Flere polske kolleger har flyttet tilbake til Polen, noen har begynt å kjøre i Tyskland, som jo ligger mye nærmere vår grense.

Sylwia Brzezińska merker at det er blitt tøffere å være bussjåfør i Norge. - Men barna får en mye bedre start ved å gå i norsk skole. Jeg vil gjerne takke dem som støtter oss i vår kamp, sier hun. Foto: Privat

Ansvar for liv på jobben

– Hvis noen spør meg om hvordan det er å være bussjåfør i Norge er det ikke slik at jeg bare klager, selv om yrket er blitt ganske krevende. Det er mye fint med det norske samfunnet. Ikke minst får barna en god start på livet i norsk skole. Men det er litt trist at ikke arbeidsgiveren vil høre på oss. Husk at vi har ansvar for liv i vårt arbeid, under forskjellige vær- og føreforhold. Det er av og til ganske tungt og noe man bare forstår hvis man selv kjører buss.

– Det ble mye verre å være bussjåfør etter at man begynte med anbud, tilbudene er pint sånn ned at det omtrent ikke er råd til en lyspære til bussen, spissformulerer Rune Ulseth. - Jeg gleder meg til å gå på arbeid som bussjåfør hver dag og treffe folka. For hver passasjer som sier «takk for turen» tåler jeg mange som er misfornøyde.

– Men lønna står ikke i forhold til den jobben vi gjør.

– Også dem som liker delte skift

– I 2006 ble det inngått en intensjonsavtale om at bussjåførenes lønn skulle komme mer på linje med industriarbeidernes. Vi klarte å få dem fra 86 prosent av den lønnen til 92,1. I et ganske moderat samordet oppgjør i 2018 falt den noe igjen, slik at den nå er 91,2. Men bussjåførene har ikke tapt kjøpekraft som følge av dette, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Stordrange kommenterer delte skift med at «det kommer an på hvem du spør». – Noen setter pris på muligheten til å trene eller gå seg en tur før neste skift, poengterer han.

– Forklaringen på delte skift er at bussene må gå når behovet er størst. Dette har vi likevel prøvd å redusere så langt det har latt seg gjøre, og har ikke lykkes like godt alle steder, erkjenner han.

NHO Transport avviser at sjåførene bare får betalt for en av timene mellom skiftene. Kompensasjonen er 18,5 prosent av en dagslønn, litt i underkant av to timer, hevder Stordrange.

– Vi har ved et tidligere oppgjør foreslått at småbarnsfamilier bør få velge skift først, men dette har arbeidstakerne avslått fordi de mener ansiennitet skal styre.

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. Foto: Moment Studio

Fakta Busser på Nord-Jæren Det er selskapene Vy og Norgesbuss som på vegne av Kolumbus opererer bussene på Nord-Jæren. Norgesbuss kjører i Stavanger og Sandnes, Vy utenfor disse store byene, som Ålgård, Sola, Jæren og så videre.