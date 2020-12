Ordføreren i Stavanger alvorlig bekymret for smitteutviklingen

Ordfører Kari Nessa Nordtun er alvorlig bekymret for at smitteøkningen i Stavanger kan komme ut av kontroll hvis ikke folk følger smittevernanbefalingene.

Ordfører Kari Nessa Nordtun er alvorlig bekymret for at smitteøkningen i Stavanger Foto: Pål Christensen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Smitteutviklingen er svært bekymringsfull i øyeblikket. Vi går inn i julehøytiden der folk naturlig nok ønsker å være sammen. Men i år er det svært viktig at vi begrenser hvor mange vi. Inntil fem gjester er hovedregelen, og bare to dager med inntil ti gjester. Jo flinkere vi er til å følge anbefalingene, jo raskere blir vi forhåpentligvis ferdige med pandemien, sier ordføreren.

LES OGSÅ:

Les også Kommunelege om smitteboomen: Det blir for mange juleklemmer og sofakos

Les også Ansatt på Haugåstunet sykehjem smittet

Juleselskapene må vente

Ordføreren har nettopp lagt ut en julehilsen der hun ber alle begrense antallet personer vi er sammen med. Julen 2020 er ikke året for å samle alle til store juleselskaper, eller til å ha gjenforening med venner. Det må vente til neste jul. Nå som smittetallene stiger, ønsker ordføreren å understreke at det er alvor. Stavanger har de siste to ukene hatt 30.6 smittede per 100.000 innbyggere. Stavanger, Sandnes, Klepp, Hå og Sola hadde til sammen 29 tilfeller tirsdag 22. desember.

– Alle må følge anbefalingene nå. Bruk munnbind i julehandelen der det er umulig å holde 1 meters avstand. Unngå kollektivtrafikk hvis du kan. Unngå overfylte lokaler. Vær sammen med få, og test deg med en gang hvis du har symptomer. Tenk på at andre i din nærhet kanskje ikke tåler å bli smittet av covid-19, sier Nessa Nordtun.

LES OGSÅ:

Les også Tre dager før julaften stiger smitten på Nord-Jæren. Advarer mot shopping og mingling

Lokale tiltak komme

De lokale koronatiltakene på Nord-Jæren ble opphevet 17. desember, med ett unntak: Meldeplikt til kommunen for arrangementer over 20 personer gjelder fortsatt. Opphevelsen innebar at påbud ble gjort om til anbefalinger.

- Vi valgte å oppheve forskriften i tråd med nasjonale anbefalinger fordi det var svært lave smittetall. Men hvis smitteutviklingen fortsetter, vil vi bli nødt til å innføre ny lokal forskrift, også det i tråd med nasjonale retningslinjer, sier Nessa Nordtun. Hun vil følge situasjonen nøye gjennom julen sammen med den øvrige beredskapsledelsen i kommunen. Hvis smittetallene fortsetter å stige kan den lokale forskriften bli gjeninnført på kort varsel.

– Innbyggerne i Stavanger har vært veldig flinke til å følge smittevernråd og - anbefalinger. Nå slipper vi opp for mye og er ikke så flinke til å følge anbefalingene som vi bør. Da blir tiltak gjennom forskrift neste steg, sier Nessa Nordtun.