Dette synet våkner Lovise opp nesten hver dag – hun er ekstremt lei

Utsikten fra Lovises stuevindu er ikke alltid like idyllisk. Her er kjæresten i ferd med å rydde opp etter nok en dag der søppelet flyter i gata. Lovise Skjølingstad Hamre

Nærmest daglig rydder naboene i Vinkelgata mengder med søppel og restene etter måkefest. Nå synes Lovise Skjølingstad Hamre at nok er nok.

– For tiende gang denne sommeren har vi naboer våknet opp til dette synet. Vi er ekstremt lei, skriver Lovise Skjølingstad Hamre, i en Facebook-post.

I fire år har Hamre har bodd i Vinkelgata, like ved Pedersgata, i Stavanger sentrum. Søppelstasjonen i gata preger utsikten fra stuevinduet hennes, og det er ikke hver dag det er et like vakkert syn.