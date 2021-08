Rosa sommerdrikk

Den har tidvis slitt med et dårlig rykte, og mange har tenkt på den som lettdrikkelig skvip. Likevel har stadig flere nordmenn fått sansen for rósevin, og utvalget på polet blir større og bedre for hvert år som går.

Rosévin forbinder mange av oss med sol og sommer.

De rosa vinene smaker best ferske, og passer til mange ulike typer mat.

Mange av oss hadde nok vårt første møte med blekrosa rosévin på ferie i varmere strøk. Jeg husker følelsen av å få et glass iskald, rosa vin servert på strandrestauranten i Frankrike mens Middelhavets beskjedne bølger duvet mot stranden. I ettertid var det ganske åpenbart at det var settingen, og ikke vinen i seg selv, som var spesiell. Det er sånt man merker når man kjøper med seg en flaske av den temmelig rimelige supermarkedvinen hjem til Norge, bare for å oppdage at den smaker fint lite. Det var nok heller utsikten, varmen og feriefølelsen som lurte smaksløkene til å tro at den var bedre enn den egentlig var.

Heldigvis er det ikke vanskelig å finne gode viner innenfor denne kategorien, som smaker langt mer intenst enn en billig husets vin på en fransk fortauskafé.

Det finnes flere ulike stiler innenfor kategorien rosévin, men felles for de aller fleste av dem er at de skal drikkes unge. Dette er viner som karakteriseres av sin friske fruktsmak, og de er ikke laget med tanke på et langt liv i kjelleren.

Av utseende kan rosévinen gjerne ligne en blanding av hvitvin og rødvin, men dette er altså vanligvis ikke framgangsmåten man bruker for å framstille de rosa dråpene. Litt enkelt forklart kan man si at rosévin er rødvin framstilt som en hvitvin. De aller fleste røde druer har hvitt fruktkjøtt, mens fargen sitter i skallet. I skallet sitter også tanniner, det stoffet som gjør at en får en tørr følelse i munnen av mange rødviner. Dette vil man helst unngå i en rosévin, og derfor er det vanlig å knuse druene og presse ut saften, og kassere drueskallene umiddelbart. Dette gir viner med veldig lys farge, slik man ofte finner i roséviner fra Provence. En annen vanlig metode er å la drueskallet ligge i druesaften i en kort periode for å ekstrahere litt mer farge og aroma. I begge tilfeller er fermenteringstemperaturen betraktelig lavere enn om man skulle lage en rødvin, for å bedre ivareta de primære fruktaromaene.

Roséviner er ofte veldig matvennlige, og kan serveres til mange av sommerens salater og fiskeretter, eller til en pizza, for den saks skyld. Men det fungerer også fint å nippe til en lyserosa provencalsk variant mens vi nyter noen norske solstråler og drømmer oss av gårde til sydligere strøk.

Anbefalinger

Ultimate Provence 2020, Frankrike

Varenummer 10130301, bestillingsutvalget

Pris: 225

Over en fjerdedel av verdens rosévin produseres i Frankrike, og en god del av dette skjer i den varme middelhavsregionen Provence. Dette er en vin som er typisk for denne stilen, med sin bleke farge, moderate syrenivå og delikate aromaer av røde bær og urter.

Guigal Côte du Rhône Rosé 2020, Frankrike

Varenummer 4912401, bestillingsutvalget

Pris: 195

Sør-Rhone er mest kjent for sin rødvinsproduksjon, men det lages også litt hvitt og rosa her. Her er flere av druene de samme som man kjenner fra Provence, men denne vinen har mer farge og kraftigere smak enn sine blekere naboer i sør. Dufter forsiktig av fersken og markjordbær, og smaker av røde, syrlige bær og et lite snev av urter. Middels fyldig med lang avslutning.

Gruber Röschitz Zweigelt Rosé 2020, Østerrike

Varenummer 12960201, basisutvalget

Pris: 159,80

Denne friske vinen er laget på Østerrikes mest plantede røde drue, zweigelt, og har et merkbart høyere syrenivå enn det som er vanlig i den provencalske stilen. Dufter av blomster og kirsebær og smaker syrlig og friskt av rips og kirsebær og noe som minner om surt smågodt (på en god måte).

Diego Morra Langhe Rosato 2020, Italia

Varenummer 13077001, bestillingsutvalget

Pris: 229

Piemonte nordvest i Italia er kjent for sine kraftige, tanninrike viner av nebbiolodruen, som Barolo og Barbaresco. Denne vinen er laget av samme drue, og når du skyller den rundt i munnen, kjenner du litt av den tørrheten som ville blitt framtredende om drueskallene hadde fått lengre tid i mosten. Dufter floralt og smaker som syrlige kirsebær og melon. Kompleks og velbalansert, med høy syre og lang avslutning. Prøv den gjerne til en tynn, italiensk pizza.

Biokult Pet Nat 2020, Østerrike

Varenummer 7480801, basisutvalget

Pris: 169,90

Rosé og bobler er også en kjent kombinasjon, perfekt som en lett aperitiff i sommervarmen. Denne perlende vinen er laget på den «gamle» champagnemetoden, hvor vin som ikke er fermentert ferdig tappes på flasker. Da dannes kullsyre i flasken, og vinene i denne stilen blir vanligvis ikke filtrert, og kan dermed se litt grumsete ut. Denne vinen har forholdsvis lavt alkoholnivå, og smaker friskt og syrlig av røde bær og rabarbra.