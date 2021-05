Fortsatt diskusjoner om Sandnes’ driftsresultat: – Billigere å forebygge enn å reparere

Sandnes kommunes driftsresultat for 2020 ble debattert under mandagens kommunestyremøte. Skjermbilde

Sandnes’ driftsresultat for 2020 er fortsatt et hett debattema i Sandnes. Flere partier vil bruke mer penger på barn og unges økende behov for hjelp, mens andre mener det kan vente.

For mindre enn 2 timer siden