Dette er den siste kommunen i Rogaland som tvinger huseierne til å bo der hele tiden

Til høsten blir det rådgivende folkeavstemning om boplikt på Kvitsøy, den siste kommunen i Rogaland som krever at huseierne må bo på eiendommen hele tiden.

Foto: Fredrik Refvem

Ute i havgapet blåser det støtt. Og vindstyrken øker når temaet er boplikt. Kvitsøy kommune har rett over 500 sjeler. Det er mangel på tomteareal og ikke plass til så mange flere. For å hindre at boliger blir kjøpt opp og benyttet som hytte, har Kvitsøy boplikt – som den eneste kommunen i Rogaland.

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen hele tiden, og at eieren ikke kan la den stå ubenyttet. Dette har det vært bred politisk enighet om. Men nå kan ordningen stå for fall. Etter sist kommunevalg trumfet Fremskrittspartiet gjennom at det skal være rådgivende folkeavstemning om boplikt ved stortingsvalget til høsten. Den kamelen måtte Felleslisten KrF og frie borgerlige svelge for at Stian Bjørsvik skulle bli ordfører.

Torsdag fremmer øykommunens tidligere varaordfører, Roy Steffensen et representantforslag på Stortinget om å fjerne boplikten på fritidseiendommer.

Steffensen tror ikke det blir et problem at hus blir brukt som hytter, slik at folketallet synker.

– Jeg tror ikke det vil skje. I så fall må kommunen og politikerne gå i seg selv og finne ut hvorfor folk ønsker å bosette seg i kommunen nå som Rogfast kommer om 10 år. Jeg mener boplikten svekker distriktene framfor å styrke dem. Boplikt har en veldig negativ klang over seg. Man nærmest innrømmer at det er så fælt å bo der at man må tvinge folk til å bruke eiendommene sine. Jeg ønsker i stedet at folk skal være stolt av å bo på Kvitsøy og kommunen skal fremme bolyst.

Selv har Steffensen flyttet til Ålgård på grunn av pendling til Oslo.

– Jeg ville veldig gjerne bodd på Kvitsøy. Det er ingen tvil om at det er der jeg hører hjemme. Min erfaring er at boplikt fort blir en sovepute for politikerne. De føler ingen forpliktelse til å bygge opp et godt samfunn med gode fritidstilbud, fordi boplikten sørger for at de som har kjøpt hus må bo der. Men det viktigste for en liberalist som meg er eiendomsretten, at folk har rett til å bestemme over sin egen eiendom. Og det moralske, at det er galt å utøve en politikk som frarøver at eierne får maksimal gevinst av et eiendomssalg. Vi er ikke tjent med et marked som holdes utenfor det frie markedet. Det er et grunnleggende prinsipp at dette bør styre seg selv, og ikke at innbyggerne vedtar en politikk som så aktivt reduserer verdien av folks bolig, sier han.

Trumfet gjennom

Dagens varaordfører, Stein Flom-Jacobsen, og resten av Frp krevde rådgivende folkeavstemning i bytte mot at Stian Bjørsvik (Felleslista KrF/Frie borgerlige) skulle bli ordfører etter sist kommunevalg.

– Derfor fikk vi flertall da formannskapet diskuterte folkeavstemning 24. november. Dette er den tredje perioden vi har foreslått dette, fordi boplikt ikke er i overensstemmelse med det folket vil, tror varaordføreren.

Hjelmeland innførte boplikt i 1979 for å hindre at hus ble nyttet som hytter. Da hadde kommunen 2757 innbyggere. I 2006 erstattet Hjelmeland kommunestyre boplikt med bolyst. Da var innbyggertallet 2723. I dag – etter at Ombo ble overført til Stavanger – er tallet 2577.

– Det har egentlig vært et tema å ta boplikten inn igjen, sier Sp-ordfører Bjørn Laugaland, som om han ser at en del boliger er fordekte hytter.

43 norske kommuner har boplikt, ifølge Landbruksdirektoratet. Spørsmålet er hva som skjer på Kvitsøy hvis rådet fra velgerne er at boplikten bør fjernes.

Skepsis

– Det er ingen hemmelighet at vår liste er for boplikt, sier Bente Meling fra valglisten Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Kvitsøylisten.

– Fordi vi mener dette gagner Kvitsøy best. Vi har lyst til å ha lys i vinduene og et levende samfunn, og ønsker ikke at de eldre boligene skal bli lagt ut som fritidsboliger. Vi ser at unge folk kjøper de gamle boligene. I kommuneplanen står det at vi skal være restriktive, sier hun.

Tidligere ordfører Mirjam Ydstebø både var og er fortsatt mot oppheving.

– For meg er det viktigste argumentet areal. Som Norges minste kommune har vi ikke areal å ta av til nye boliger. Det hadde vært kjekt med både hyttefolk og fastboende, men så lenge vi har så lite areal, er det ikke plass, mener hun.