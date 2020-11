Wirak og NHO om koronatidene: – Det har spredd seg en frykt i befolkningen - bruk kafeene og restaurantene!

Både Sandnes-ordfører Stanley Wirak og NHOs regiondirektør Tone Grindland advarer mot utbegrunnet korona-frykt. - Bruk byen din! Gå på kafé og handle julegaver i Langgata, sier Wirak.

Stanley Wirak og NHOs Tone Grindland tok en kaffe på Gamlaværket mandag formiddag. - Det bør flere gjøre, sier de to som er bekymret for at et slags korona-mørke skal få feste seg i befolkningen. Foto: Tommas Torgersen Skretting

Tommas Torgersen Skretting Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En fersk medlemsundersøkelse viser at 45 prosent av bedriftene i hotell- og restaurant-bransjen har sagt opp ansatte - 30 prosent vurderer å gjøre det - og 30 prosent av bedriftene frykter konkurs.

Dette er den dystre bakgrunnen for at NHO nå går ut med en advarsel.

– Vi merker at folk reserverer seg fra å bruke kafeene og restaurantene, og det som er litt bekymringsfullt er at man gjør det i en tid der man normalt pleier å kose seg litt ekstra med å ta en cappuccino eller kakao i byen. Kanskje har folk blitt litt forvirret etter korona-innstrammingen og de nasjonale føringene, spør Tone Grindland, regiondirektør i NHO. – Men det er altså fullt lovlig å gå på restaurant og kose seg. Restauranter og barer er kanskje den bransjen som har gjort mest for at det skal være trygt å besøke dem, med reduksjon av seter og avstand mellom stoler - da vi kom hit måtte vi for eksempel registere oss, sier Tone Grindland.

Aftenbladet møter henne og Sandnes-ordfører Stanley Wirak på Gamlaværket mandag ved lunsjtider. Det er ikke tomt i restauranten, men det er også plass til mange flere.

– En del av disse er spesialiserte i faget sitt og kan ikke enkelt gå over i andre bransjer.

Garcia i Hinna park måtte for eksempel stenge fordi så mange av bedriftene rundt dem har hjemmekontor. Dette er ringvirkninger av korona som man kanskje ikke tenker på med en gang, tror hun.

– Folk trekker ut av byen. Da er det færre folk i Langgata og færre folk her vi sitter fordi færre går forbi.

– Ikke farlig å bruke byen, vi har fått bukt med smitten

– Statsminister Erna Solberg har bedt oss holde oss hjemme - jeg tror mye av den frykten som har spredd seg nå stammer derfra. Der det er mye smitte, for eksempel i Bergen og Oslo, er det nok også riktig å holde seg hjemme, sier Stanley Wirak.

– Men her hos oss er det nesten ikke smitte lenger. Vi har fått bukt med det. De siste tre-fire dager er det to nye smittetilfeller i Sandnes, begge kom fra røde land. Det er nesten ikke villsmitte. Derfor må vi løse opp litt i disse forestillingene. Vi skal stenge når det er nødvendig. Men hvis vi struper hele byen og hele næringslivet når det ikke er det, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser for dem det gjelder. I siste instans stenger vi også ned skatteinngangen i kommunen, som gir nye kutt. Smitten kommer ikke fra butikker eller restauranter. De kommer fra nærkontakter, familie og fra utlandet, påpeker Wirak.

Selv om flere butikker i Langgata tidligere har meldt om optimisme før julehandelen, etterlyste Cecilie Rostrup i Rostrup kaffi og litt te likevel støtte fra politikerne:

– Det er julehandelen vi lever av. Men jeg savner noen oppfordringer fra våre politikere om å støtte opp om lokale butikker. Vi har heller ikke hørt noe om gratis parkering, sa hun.

Cecilie Rostrup savnet støtte fra politikere - nå får hun det fra ordføreren i Sandnes. Foto: Kristian Jacobsen

Nå kommer altså Wirak med en klar oppfordring:

– Hvis man holder seg hjemme hvis man er syk, vasker hender og holder avstand så går det bra. Slik det ser ut akkurat nå er min oppfording: Bruk byen! Og bruk vett.

Også Wirak har fått signaler fra lokale kafeer og restauranter om at det er tøffe tider, men at de fleste tror de skal klare å komme seg igjennom det, hvis det ikke blir enda strengere koronatiltak.

– Uroen sprer seg også til butikkene

– Vi vil at det skal være liv og røre i Langgata også etter korona, sier Tone Grindland. – Men det vi ser nå, er at det er helt krise for flere av restaurantene og at dette også forplanter seg til butikkene. Når folk holder seg vekke fra byen, så holder de seg også vekke fra butikkene. Våren kommer, det blir lyst igjen, vi har holdt pusten lenge, men for at vi skal få det til å syde igjen så må folk bidra nå også, sier hun.

Det er spesielt serveringssteder som har satset i det siste som sliter nå, der man gjerne har høy husleie og mye lån.

– Mange i serveringsbransjen vet at de har et høydepunkt i desember og vet at de tjener veldig lite i januar. Når de nå ser fram mot mars og får avbestilling på avbestilling av julebord, er det klart de er bekymret for dette kvartalet.

– Skal ikke regjeringens krisepakker fange opp dette og hjelpe dem gjennom?

– Jo, men vi arbeider også for å gjøre dem enda bedre, rett og slett fordi det har gått så fort at man glipper på enkelte ting. For restaurantene er det ikke nok. Særlig fordi kompensasjonsordningen er sånn nå at du søker to måneder bak i tid. Det betyr at de som har en krise nå i desember ikke har tid å vente på de pengene, poengterer Grindland. - Da permitterer de heller fordi det vet at de ikke har penger til lønninger.

– Støtteordninger er flott det, selv om det kanskje kommer for seint og er for lite, sier Wirak. - Men det hjelper ikke på folkelivet. Folk er der det er folk. Det sosiale livet må ikke forvitre. Dette går på humøret løs hos folk også. Nå trenger vi vinterlys, sier ordføreren.