Sofie og vennene tar av seg russedressen: – Det føles som en «walk of shame»

Ida Evjen (19), til venstre, Sofie Jacobsen (18) og Nora Eline Skoglund (18) er russ ved Gand videregående skole i Sandnes. De harde ordene mot russen på sosiale medier gjør at de velger sivil foran russedress. Jon Ingemundsen

At mange russ har vært i karantene, er ikke den eneste grunnen til at du kanskje har sett færre røde og blå dresser enn normalt denne uken. De harde ordene mot russen på sosiale medier gjør at Gand-venninnene Sofie, Nora og Ida velger sivil foran russedress.

– Det føles som en walk of shame, sier Sofie Jacobsen (18). Hun og venninnene Ida Evjen (19) og Nora Eline Skogland (18) er avgangselever ved Gand videregående skole i Sandnes, og dermed russ i år.

Men russedressen har de lagt igjen hjemme.