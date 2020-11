Ingen enighet om krisepakken søndag kveld

Frp og regjeringspartiene klarte ikke å bli enige om krisepakken til bedriftene søndag. De møtes igjen til nye forhandlinger mandag.

Frps Sylvi Listhaug på vei til budsjettforhandlinger og forhandlinger om krisepakke på Stortinget søndag kveld. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

– Jeg hadde håpet at vi skulle komme i mål i løpet av helgen, men det har gått smått med regjeringspartiene. Frp er opptatt av å finne løsninger som sikrer bedriftene og jobbene til folk. Nå fortsetter vi det viktige arbeidet i morgen, skriver Frps forhandler Sylvi Listhaug i en sms til NTB i 20.40-tiden.

Fremskrittspartiet forhandler med regjeringspartiene på Stortinget om den nye krisepakken til koronarammede bedrifter, samt om statsbudsjettet til neste år. Frp har hele tiden vært klar på at det haster å komme til en delenighet om krisepakken for å hjelpe koronarammede bedrifter og har anklaget regjeringspartiene for trenering.

Tidligere søndag slo statsminister Erna Solberg (H) tilbake mot anklagene og hevdet at regjeringen har lagt store innrømmelser på bordet.

– Dette er vel en del av det vanlige forhandlingsspillet, man vil ha mer, sier Solberg om beskyldningene til NTB søndag.