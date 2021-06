Byrådet i Oslo har falt

Bystyret i Oslo stemte for mistillit mot MDG-byråd Lan Marie Berg. Dermed går hele byrådet av – og hovedstaden kastes ut i politisk kaos.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg (MDG), som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB-Johan Falnes, Bibiana Piene og Marie De Rosa

Bystyrepolitikerne møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Nguyen Berg (MDG). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) møter pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Det er klart etter en dramatisk votering i bystyret onsdag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål i saken og gjorde det klart at mistillit mot Berg ville bety hele byrådets avgang, midt under pandemihåndteringen.

Da mistilliten var et faktum, fikk han ordet på nytt.

– Jeg konstaterer at det er et flertall i bystyret som nå har uttrykt mistillit mot byråd Lan Marie Berg. Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av, sa han.

Byrådet blir nå sittende som et forretningsministerium fram til et nytt byråd er på plass.

Milliardsprekk

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

– Det er sterkt kritikkverdig, sa Camilla Wilhelmsen fra Frp.

Det var nettopp Wilhelmsen som fremmet mistillitsforslaget mot Berg.

Forslaget fikk flertall da også FNB, Høyre, KrF, Venstre, Sp og Rødt stemte for.

Berg: – Grunnløst

Berg har selv stått fast på at hun ikke kunne gi bystyret korrekt informasjon før alle steiner var snudd og vann- og avløpsetatens beregninger og vurderinger var kvalitetssikret av noen utenfor kommunen.

Ifølge henne er mistilliten grunnløs.

– Jeg er svært overrasket over at Rødt i dag velger å gå sammen med Frp og høyresiden for å kaste et rødgrønt byråd, sa Berg da hun møtte pressen etter voteringen.

– Jeg mener vi har styrt dette prosjektet på en trygg og god måte, og at bystyret også har fått informasjon raskt i saken.

Vil ikke stille på nytt

Berg slo likevel fast at det ikke er aktuelt for henne å sitte i et nytt byråd.

– Det er ikke noen hemmelighet at jeg hadde planlagt å gå av som byråd etter sommeren for å vinne valget og sikre en stor grønn gruppe for Stortinget, sa MDG-profilen, som er førstekandidat på partiets Oslo-liste til stortingsvalget.

– Jeg hadde planlagt å forlate Oslo-politikken og søke permisjon om en måneds tid uansett.

Berg gjorde det også klart at hun ikke har vært underlagt noe press fra byrådslederen om å trekke seg.

Vil prøve på nytt

Johansen sier han nå har som ambisjon å danne et nytt byråd utgått fra Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Johansen ønsker også å fortsette det parlamentariske samarbeidet med Rødt.

– Vi har styrt Oslo gjennom seks år og er i ferd med å gjøre Oslo til en grønnere, varmere og en mer skapende by med plass til alle. Vi har ledet Oslo gjennom den største krisen etter andre verdenskrig, og vi har en plan for å ta byen trygt ut av pandemien, sa Johansen på en pressekonferanse etter bystyremøtet der byrådet valgte å gå av.

Sonderinger

Ordfører Marianne Borgen (SV) vil nå invitere alle gruppeledere i bystyret til samtaler for å undersøke grunnlaget for et nytt byråd.

– Kommuneloven pålegger meg et helt spesielt ansvar nå, sa Borgen etter voteringen onsdag.

– Så jeg vil allerede i morgen invitere alle gruppelederne i bystyret, én etter én, for å drøfte med dem hvilket parlamentarisk grunnlag som nå er i bystyret, og hvordan vi kan sammen se hvordan vi kan løse den situasjonen som nå har oppstått.