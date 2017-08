Strømbrudd på Storhaug

Blant gatene som ble berørt er Erfjordgata, Storhaug Alle, Frue Terrasse, Admiral Cruys gate og Endre Dahls gate.

«Lyse Elnett har bekreftet et utfall her, og de arbeider med dette i skrivende stund, uten at de har noe spesifikt tidsestimat», opplyser Lyse.

Strømbruddet ble meldt klokken 16.21, opplyser Ingvild Ween, kommunikasjonsrådgiver i Lyse.

– Totalt 552 kunder ble berørt, men nå er det 107 kunder som fortsatt ikke har fått strømmen tilbake. Folkene våre feilsøker fortsatt for å få strømmen tilbake til de 107 siste, sier Ween til Aftenbladet klokken 17.15.

17.30 hadde alle beboerne fått strømmen tilbake, opplyser Ween. Det var feil på en kabel som førte til strømbruddet.

