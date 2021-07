Mener utlendinger i Norge burde prioriteres i vaksinekøen

Anthony Hawke fra Sør-Afrika er fullvaksinert, men snakker på vegne av andre utlendinger når han sier at denne gruppen burde prioriteres for andre dose. Carina Johansen

Torsdag 29. juli åpnet Stavanger for drop in-time i vaksinesenteret Forum Expo. Vaktlederne ved vaksinesenteret sier at ganske få har benyttet seg av tilbudet. Anthony Hawke mener utlendinger som bor i Norge, burde prioriteres for andre dose.

