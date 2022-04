Henrik Ingebrigtsen: Storebrors historie Brudd kan skje i de beste familier. Men det er ikke alle familier som har sitt eget TV-show.



Slik beskriver Henrik Ingebrigtsen dagen der familiesamarbeidet var over: Han lukket døren til sitt nybygde hjem to hus fra sin fars. Så begynte han på skrittene ned bakken. Selv for en europatopp-løper var det tunge steg.

31-åringen kjente pulsen da han gikk inn i familiehjemmet denne februardagen og sa: «Gjert, sett deg ned. Vi må prate sammen.»