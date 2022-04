PODKAST: Hør alle Preg-episodene her

Her kan du høre alle Preg-reportasjene fra Aftenbladet.

Publisert: Publisert: 14. mars

I Preg-episoden Heim forteller Valborg Bjerkreim om det å flytte fra storbyen og hjem til Bjerkreim.

Valborg tok musikkarrieren til Bjerkreim. Jostein tok med seg Senkveld til Lervig Brygge. Men hvorfor valgte de å flytte tilbake - når flertallet flytter ut?

Ida ga seg selv et løfte før hun ble 30. Det gjorde at hun ble mamma til Henrik

Ida Fjelde Maaland har alltid elsket barn. Drømmen om egne barn gikk i oppfyllelse da hun fødte Henrik i fjor.

Ida trodde hun ville finne finne en mann. Få to barn, flytte inn i hus, og hele den pakken der. Ble det ikke slik før hun var 30, lovet hun seg selv å gå en annen vei. Den førte til Henrik.

Gratulerer/kondolerer

Christian Ottesen og Cecilia Vik hadde et år der turtallet var ekstremt høyt.

Samtidig som innboksen til Christian Ottesen rant over av gratulasjoner i forbindelse med annonseringen av forlovelsen den dagen, satt han med sin kommende brud på parkeringsplassen hos moren og googlet “begravelsesbyrå“.

Hvordan er det å oppleve at et av livets lykkeligste, og et av livets vondeste øyeblikk inntreffer på ett og samme døgn?

Jenta som kom til feil foreldre

To ganger på 1970-tallet fikk adoptivforeldrene til Inger-Tone avslag på søknaden om å adoptere. Likevel reiste de til Sør-Korea og tok Inger-Tone med seg til Norge i 1978. Den gang het hun Kim Jung Ah og var 13 år.

Kapittel 1: Nye foreldre Kapittel 2: Varhaug Kapittel 3: Alarmen går Kapittel 4: Prinsessa Kapittel 5: Stallen Kapittel 6: Arven Kapittel 7: Inger-Tone i dag

Inger-Tone får et hjem andre misunner henne. Når kvelden kommer, lengter hun likevel tilbake til sovesalen på barnehjemmet. I det store soverommet på Varhaug er hun ikke trygg.

