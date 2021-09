Hun brukte fire år på å gå ut av det arran­gerte ekte­skapet. Da valget var tatt, vendte alle henne ryggen Hun brukte fire år på å gå ut av det arrangerte ekteskapet. Da valget var tatt, vendte alle henne ryggen.

Denne varme sommerdagen ligger det som vanlig mange e-poster i forfatter og gründer Brennas innboks. Én av dem får pulsen hennes til å slå litt fortere, for avsenderens initialer er SS, Sheryl Sandberg, en av verdens mektigste kvinner. 53-åringen åpner e- posten:

Loveleen, Gratulerer med boken din, og takk for at du sendte meg et eksemplar. Håper alt er bra.

Din Sheryl

Det er langt fra Bjørvika der Loveleen Rihel Brenna og hennes firma Seema holder hus, til Facebooks hovedkvarter i Menlo Park i San Francisco, der Sandberg er driftssjef.

Og det er langt fra å være en skilt minoritetskvinne og føle seg helt alene i verden til å veilede og hjelpe ledere med å inkludere minoriteter.

Loveleen Brenna deler en felles lidenskap og et felles mantra med forbildet Sandberg: Kvinner må selv gripe mulighetene som byr seg i yrkeslivet, og ikke vente på å bli oppdaget eller hjulpet frem.

Og kvinner må heie på hverandre.