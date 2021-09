Oppskrift: Lær deg en fantas­tisk god sopp­ravioli Nå bugner skogen av sopp. Ole Dysjaland på Ti Spiseri i Sandnes benytter anledningen til å lage en fantastisk god soppravioli. Her forklarer han deg hvordan du kan gjøre det samme hjemme.

Ok, vi vet at de selger sopp i butikken. Men det er lite som slår skogsopp du nettopp har plukket. Ole Dysjaland brukte kantarell, traktkantarell og piggsopp da han laget denne retten, men det er ingenting i veien for å bruke annen god matsopp du finner, for eksempel steinsopp og matrisker.

Det aller viktigste å tenke på, er at du aldri skal spise sopp du ikke er hundre prosent sikker på. Og soppkontrollørene er strenge: Hvis du får en av de dødelig giftige soppene i kurven, må du kaste alt. Heldigvis er det lett å kjenne igjen våre vanligste matsopper. Og er du i tvil, kan du enten oppsøke en fysisk soppkontroll eller bruke digital soppkontroll-appen.