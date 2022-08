Synnøve ble kjent med nye mennesker over alt. Hun var ofte festens midtpunkt. En uredd og sterk stemme, sier vennene. En som sa ifra. Helt til det ble stille.

Hun ble forbannet da politiet henla overgrepsanmeldelsen hennes. To år etter hennes død skal regjeringen utrede loven som Synnøve van Dijke Bjertnes kjempet for.

Ingunn Røren

Mari Lund Wictorsen

Den unge kvinnen gliser bredt mens hun danser. Ler idet hun stuper fra bryggekanten. Synger mens hun går gatelangs med gjengen i Oslo-natten. I en blå topp snur hun seg mot kameraet og skåler: «Festen er ikke over, for å si det sånn. For det er min fest!»

Det var nære venner som klippet sammen videoen. 2 minutter og 22 sekunder, varer den. På det siste bildet står det:

«Tusen takk for alt, nydelige deg. Vi vil aldri glemme det fantastiske mennesket du var.»

Videoen ble vist 24. august 2020, i minnestunden for Synnøve van Dijke Bjertnes. Hun ble 25 år.