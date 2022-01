God, bærekraftig, sunn og billig. I denne fisken får du alt

God, bærekraftig, sunn og billig. Det går vel ikke?

Det er bare å se det i øynene: Den norske hverdagsdisken bugner ikke av delikatesser – i hvert fall ikke hverdagsdelikatesser.

Med det begrepet mener jeg matvarer som ikke må bearbeides veldig mye for å smake godt, uten at de koster for mye. Et vel så viktig kriterium er en råvare godt over på grønt på bærekraftsskalaen. I tillegg skal den være sunn.

Det er bare noen få som scorer høyt på alle tre, og varmrøkt makrell er én av dem. Har du en skive rugbrød, litt pepperrot, god sennep eller brunet smør, er det få ting som smaker bedre. Blåskjell er en annen. Ha dem i en gryte med litt hvitløk og timian, og vipps, så har du en middag. Gode poteter trenger ikke mer enn smør og dill for å bli et måltid.

Den gode, gamle røkte koljen kommer glatt inn på pallen her. Hyse, som fisken også kalles, har aldri vært spesielt ettertraktet. Det er kanskje derfor den lever i beste velgående. Personlig synes jeg den ikke er så spennende fersk, men etter en tur i kaldrøyken, blir den fantastisk. Det er vel derfor jeg trekker denne råvaren frem minst én gang annethvert år.