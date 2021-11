Ny podkastserie fra Aftenbladet: Preg - historier som beveger

Aftenbladet lanserer denne uken en ny magasinpodkast. Første reportasje du kan lytte til, er «Jenta som kom til feil foreldre».

Preg er Aftenbladets nye podkastsatsing. Dette er en podkastkatalog hvor vi samler gode reportasjer og sterke historier.

– Vi har laget podkast i flere år, hovedsakelig studiopodkaster med programledere, gjester og eksperter. Vi fikk god respons på opplesingen av den store reportasjen «Glassjenta», deretter laget vi «Forbudte Stemmer». Men årets «Savnet» er den første egentlige reportasjepodden vi har laget, og vi fikk enormt gode tilbakemeldinger på historien om Reidar fra Sauda som forsvant i Brasil. Derfor er vi glade for å kunne tilby lesere og lyttere flere historier i lyd, sier Tarald Aano, konstituert sjefredaktør i Aftenbladet.

Lytt på Aftenbladet.no og PodMe

Reportasjene blir tilgjengelige for abonnenter på Aftenbladet.no og PodMe.

– Podkastene er en naturlig del av vår journalistikk, og abonnentene skal selvsagt få mer enn de som ikke abonnerer. Savnet-serien var svært ressurskrevende å lage, samtidig viste den at det er betalingsvilje for sterke historier også i lyd. Preg-poddene blir derfor tilgjengelige bare for abonnenter, rett og slett fordi det er inntekter som finansierer vår journalistikk – i alle formater, sier Aano.

Fordi Preg-reportasjene er en del av premiumtilbudet til Aftenbladet og PodMe, vil de være reklamefrie for lytterne.

Ivrig lyttergruppe

Nest etter humor, er historier fra virkeligheten det flest podkastlyttere svarer at de er veldig interessert i å lytte til, ifølge Den store podrapporten 2021.

– Nasjonale lyttervaner viser at kvinner under 40 år er spesielt ivrige podkastlyttere. Vi er stolte av at vi endelig lanserer en podkast med innhold som passer akkurat denne målgruppa. Nesten halvparten av oss nordmenn hører på podkast hver måned, og godt fortalte historier som i Preg er snop for ørene, sier digitalredaktør Elin Stueland.

«Jenta som kom til feil foreldre»

Første historie ut, er reportasjen om Inger-Tone.

Reportasjen ble publisert på Aftenbladet 17. september og har blitt lest av over 100.000 digitalt. I tillegg kommer lesningen i papiravisen. Nå lanseres reportasjen også som podkast, lest opp av Camilla Bjørheim, som har skrevet reportasjen sammen med kollega Julie Teresa Rege Olsen.

